Katar'dan Türkiye'ye olay teklif: Birlikte kuralım

Ayrıca ittifakın dayanıklılığını ve etkinliğini sağlamak için "sağlam ilkeler ve sağlam temeller" üzerine oturması gerektiğinin altını çizen Katarlı yetkili, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından aceleyle yayınlanan "1990 Şam Deklarasyonu'nun eksikliklerinin" tekrarlanmaması konusunda uyardı. İttifakın askeri, ekonomik ve siyasi boyutları içeren kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade eden eski Başbakan, söz konusu işbirliğinin sadece kriz zamanlarında değil, kalıcı ve güvenilir bir bölgesel blok olarak tüm üye devletlere hizmet eden net stratejik hedeflerle yönlendirilmesini istedi. Kaynak: Star