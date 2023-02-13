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Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

2023-02-13 17:05:59
Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Türkiye'ye destek vermeye devam eden Katar, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

#1
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yardımlar sürüyor.

#2
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Katar tarafından Hatay'ın Payas ilçesine yapılacak 3 bin kişilik sahra hastanesi için çalışmalar başladı.

#3
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, Türkiye'ye yurt dışından da yardım yağmaya başladı.

#4
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay’ın Payas ilçesine, Katarlılar tarafından 30 dönümlük alanda 3 bin kişilik sahra hastanesi yapımı için çalışmalara başlandı.

#5
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Yenişehir Mahallesi’ndeki bir alana kurulacak olan hastane önünde helikopter pisti de oluşturuldu.

#6
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Katar tarafından hastaneyle birlikte 3 adet helikopter desteği de sağlanacağı ve helikopterlerin gün içinde yapılacak olan hastane önünde oluşturulan piste ineceği belirtildi.

#7
Foto - Katar'dan Türkiye'de dikkat çeken adım! Resmen başladılar

Katar’dan gelir gelmez çalışmalara başlayan ekipler sahra hastanesini bir an önce tamamlamak için montajlama işlemlerine geçtiler. Katar ekibinin çalışmaları kısa sürede tamamlayıp, sahra hastanesinin hizmete başlayacağı aktarıldı.

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