Katar'dan sürpriz karar: 'Türkiye'den geldiğini hızla fark ettik' diyerek duyurdular

Katar fonunun şu ana kadar gerçekleştirdiği yedi kritik yatırımdan biri, Türk girişimcilerin liderlik ettiği ve sanal SIM kart (eSIM) teknolojisi geliştiren Roamless oldu. 200’den fazla ülkede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Türk teknoloji girişiminin başarısına vurgu yapan Dridje, Türk şirketlerinin döviz dalgalanmalarına karşı küresel pazarda sert para birimi üzerinden gelir elde ederek doğal bir denge mekanizması kurduğunu bildirdi.