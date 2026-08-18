Katar'dan sürpriz karar: 'Türkiye'den geldiğini hızla fark ettik' diyerek duyurdular
Katar’ın ilk bağımsız risk sermayesi şirketi Rasmal Ventures, Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Dev şirket rotayı Türkiye'ye kırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katar’ın ilk bağımsız risk sermayesi şirketi Rasmal Ventures, Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Dev şirket rotayı Türkiye'ye kırdı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Katar Yatırım Otoritesi, kurumsal yatırımcılar ve aile ofislerinin desteğiyle kurulan 100 milyon dolarlık Katar merkezli dev fon Rasmal Ventures, yatırım stratejisinde tarihi bir eksen kaymasına gitti. Şirket ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, AGBI’ye yaptığı açıklamalarda Batı’daki pazar doygunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Arama çalışmalarımıza başladığımızda en iyi teknolojinin Doğu Asya’dan geldiğini ve gerçekten olağanüstü yeteneklerin de Türkiye’den çıktığını hemen fark ettik. Bugün başka yerlerde aynı kalitede teknolojiyi daha uygun değerlemelerle elde edebilir, şirketlere değer katabilir ve onların küresel düzeyde çıkış yapmalarını sağlayabiliriz. Hesaplar son derece açık."
Katar fonunun şu ana kadar gerçekleştirdiği yedi kritik yatırımdan biri, Türk girişimcilerin liderlik ettiği ve sanal SIM kart (eSIM) teknolojisi geliştiren Roamless oldu. 200’den fazla ülkede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Türk teknoloji girişiminin başarısına vurgu yapan Dridje, Türk şirketlerinin döviz dalgalanmalarına karşı küresel pazarda sert para birimi üzerinden gelir elde ederek doğal bir denge mekanizması kurduğunu bildirdi.
Türkiye’nin Körfez bölgesine olan coğrafi ve kültürel yakınlığının stratejik bir avantaj olduğunu belirten Dridje, Türk yeteneklerin bölge için uzun vadeli bir teknoloji ortağı haline geldiğine vurgu yaptı.
Bölgedeki jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu’da erken aşama girişim yatırımlarının zorlu bir dönemden geçmesine rağmen, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye merkezli teknoloji ekosisteminin geleceğinden son derece ümitli olduğunu belirten Dridje, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gelecek konusunda hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Şirketlerimize sadece sermaye sağlamıyoruz; onların ABD veya Hong Kong gibi küresel pazarlarda birleşme, satın alma ve halka arz süreçlerine rehberlik ediyoruz."
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