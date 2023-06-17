2023-06-17 22:15:48 Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular
Trabzon, Dünyanın En İyi Havayolu’nun Türkiye'deki yedinci uçuş noktası olurken, Doha'dan Trabzon'a ilk uçuş 16 Haziran'da QR319 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçak ile gerçekleşti. Dünyanın En İyi Havayolu Qatar Airways, yeni uçuş noktası olan Trabzon’a ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Doha-Trabzon arasındaki direkt uçuşlar, Airbus A320 tipi uçak ile Salı, Cuma ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez olarak icra edilecek.