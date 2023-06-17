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Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

2023-06-17 22:15:48
Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Trabzon, Dünyanın En İyi Havayolu’nun Türkiye'deki yedinci uçuş noktası olurken, Doha'dan Trabzon'a ilk uçuş 16 Haziran'da QR319 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçak ile gerçekleşti. Dünyanın En İyi Havayolu Qatar Airways, yeni uçuş noktası olan Trabzon’a ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Doha-Trabzon arasındaki direkt uçuşlar, Airbus A320 tipi uçak ile Salı, Cuma ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez olarak icra edilecek.

#1
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Trabzon, Qatar Airways'in İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, Bodrum ve Adana'dan sonra Türkiye'deki yedinci uçuş noktası olurken, havayolu 160'tan fazla destinasyondan oluşan küresel uçuş ağını güçlendirmiş oldu. İnişte su takı ile selamlanan uçak, apronda geleneksel folklor dansları, çiçekler ve baklava ile karşılandı. Düzenlenen törende Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Katar Büyükelçisi Dr Mustafa Göksu ve Qatar Airways Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffman konuşma yaptı.

#2
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Yolcularına sunduğu gurme yemek seçenekleri, zengin uçak içi eğlence sistemi ve olağanüstü hizmet anlayışı ile yüksek bilinirlik sağlayan ödüllü havayolu, Trabzon’a gerçekleştirdiği seferlerini Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı seçilen Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı üzerinden direkt olarak gerçekleştirecek. Bu yeni rota ile Qatar Airways yolcuları, Trabzon'un yöresel mutfağını, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını rahatlıkla keşfetme fırsatına sahip olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Katar Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu şunları söyledi: “Qatar Airways'in sadece bir değil, yedi farklı havalimanına düzenlediği operasyonlardan ve Katar Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne devam eden yüksek talepten mutluluk duyuyoruz. Havayolunun bugünkü kutlamasında yer almaktan mutluluk duyuyorum ve ülkemin Trabzon'a gelen tüm yolculara dünya standartlarında unutulmaz bir deneyim sunacağını biliyorum ve bu unutulmaz anı benimle paylaştığınız için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

#3
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker şunları söyledi: “Trabzon, bizim Türkiye ile olan güçlü bağımızı pekiştiren ve iki şehir arasındaki yüksek bağlantı talebini karşılayan heyecan verici ve önemli bir uçuş noktası oldu. Türkiye’deki uçuş ağımızı Trabzon ile birlikte yaz dönemi için haftalık 58 frekansa çıkarmanın mutluluğunu ve IST, SAW, AYT, ESB, BJV, ADA ve TZX dahil olmak üzere yedi havalimanına uçmanın gururunu yaşıyoruz. "Qatar Airways, Katar ile Türkiye arasında halihazırda uzun süredir devam eden iyi ilişkileri beslemeye devam ediyor. Bu güzel şehri küresel uçuş ağımıza dahil etmemize yardımcı olan yerel yetkililere ve turizm derneklerine teşekkür etmek istiyorum. "Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı üzerinden, rakipsiz bir uçuş deneyimi ile yolcularımızı Körfez bölgesi ve ötesinden Trabzon'a taşımaktan onur duyuyoruz."

#4
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Qatar Airways Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffman şunları söyledi: “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan seçkin konuklarımıza ve süreç boyunca yanımızda olan yerel yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın En İyi Havayolu olarak, bugün Doha ile Trabzon arasındaki yeni rotamızda ilk uçuşumuzu nihayet tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bazılarınızın hatırlayacağı üzere 2020 yılı için planladığımız bu sezonluk rotayı küresel salgın nedeniyle maalesef ertelemek zorunda kaldık ama bugün geri döndüğümüz için çok mutluyuz.”

#5
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Qatar Airways'in QR319 sefer sayılı uçuşu, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08:25'te kalkıyor ve saat 11:50'de Trabzon'a varıyor. Dönüş seferi olan QR320 uçuşu ise Trabzon'dan 13:20 hareketle 16:35'te Doha'ya varıyor. Qatar Airways, 16 Haziran- 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında yaz sezonu boyunca Trabzon'a hizmet verecek.

#6
Foto - Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

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