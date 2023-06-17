Katar’dan flaş hamle! Türkiye ile ilgili aldıkları bomba kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker şunları söyledi: “Trabzon, bizim Türkiye ile olan güçlü bağımızı pekiştiren ve iki şehir arasındaki yüksek bağlantı talebini karşılayan heyecan verici ve önemli bir uçuş noktası oldu. Türkiye’deki uçuş ağımızı Trabzon ile birlikte yaz dönemi için haftalık 58 frekansa çıkarmanın mutluluğunu ve IST, SAW, AYT, ESB, BJV, ADA ve TZX dahil olmak üzere yedi havalimanına uçmanın gururunu yaşıyoruz. "Qatar Airways, Katar ile Türkiye arasında halihazırda uzun süredir devam eden iyi ilişkileri beslemeye devam ediyor. Bu güzel şehri küresel uçuş ağımıza dahil etmemize yardımcı olan yerel yetkililere ve turizm derneklerine teşekkür etmek istiyorum. "Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı üzerinden, rakipsiz bir uçuş deneyimi ile yolcularımızı Körfez bölgesi ve ötesinden Trabzon'a taşımaktan onur duyuyoruz."