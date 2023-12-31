Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor

Katarın ikinci bir kozu yumuşak gücü. Bu gücün başında da Arap dünyasında en fazla izlenen Al Jazeera gibi bir televizyona sahip olması geliyor. Devlet kontrolünde faaliyet gösteren Al Jazeera haber kanalı, özellikle Arap baharının tüm Orta Doğu’da hızla yayılmasında muhalif yayınlarıyla önemli bir rol oynadı. Katarın yumuşak gücünü artıran bir başka etken de kaliteli eğitime ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine verdiği önem. Katarlı çocuklar ilk öğretime başlamadan önce, iki ayrı okula daha gidiyorlar. Doha’daki Katar Üniversitesi , İngiltere menşeili “Times Yüksek Öğretim Değerlendirme Kuruluşu”na göre ,en iyi 100 yeni üniversite, bilgisayar mühendisliği dalında da ilk 25 arasında. Ayrıca Brooklyn Enstitüsü'nün, Arkansas, Teksas gibi prestijli Amerikan üniversitelerinin Katar’da birer şubeleri var. Halen de Arap dünyasının en büyük üniversite şehri Katar’da inşa ediliyor. Son olarak arabuluculuktaki başarısının belki de en önemli nedeni izlediği tarafsızlık politikaları ve herkesi Katar'ın tarafsız olduğuna inandırmış olması. Sırtında bir bagajı yok, sorunlara taraf olanların tümüyle doğrudan konuşabiliyor. Katar yurt dışındaki temsilcilik sayısı itibarıyla Dünya’da ilk 5’te yer almıyor. Demek ki uluslararası ilişkilerde etkin bir diplomasi yürütebilmek için her yerde büyükelçilik açmak da gerekmiyor.”