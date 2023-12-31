Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor

Katar bir yandan Hamas, Taliban ve Hizbullah gibi Amerika’nın terör örgütleri listesinde yer alan yapılanmalarla düzenli teması devam ettirirken bir yandan da ABD’nin orta-Doğudaki en büyük askeri üssüne Al Udeid’de ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri Karargahı(CENTCOM) ile Hamas'ın ofisi ve Taliban'ın Büyükelçiliği yıllardır Katar topraklarında yan yana faaliyet gösteriyor. Katar 2006 yılından bu yana arabuluculuk alanında etkili ve aranılan bir ülke haline geldi. Peki Katar’ın bu başarılarının arkasında ne yatıyor? Birincisi Katar’ın sahip olduğu Dünya’nın en geniş sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yataklarından kaynaklanan ekonomik gücü ve bu gücü arabuluculuk için kullanma iradesi. Katarın Kişi başına milli geliri, satın alma paritesi itibarıyle 150 bin doların üzerinde. 2013 yılından bu yana ülkeyi yöneten Temim bin Hamed es Sani, ülkenin gelirlerini gerek içeride, gerek dışarıda akıllı yatırımlarda kullanıyor. Almanya’da Volkswagen, Deutche Bank, Siemens; İngiltere’de Heathrow Havaalanı, HSBC kulesi, Harrods mağazası, Barclays Bank, İtalya’da Valentino moda evi, Fransa’da Paris Saint Germain futbol kulubü, ABD’de Empire State Binası Katar'ın yurt dışında 350 milyar doları bulan yatırımlarından sadece bazıları.