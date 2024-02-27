Katar kötü haberi dünyaya duyurdu

Ateşkes ve esir takasıyla ilgili basında çıkan iddiaları hatırlatan Ensari, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok. Herhangi bir anlaşma olsaydı duyuracaktım ancak bunun olması için hala çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu. Ensari, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlama planlarına dair ise "Bu yönde atılacak her adım anlaşmanın önünde birer sorun olacak. Hatta bu gibi adımlarla tansiyonun yükselmesi muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.