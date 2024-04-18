Katar Başbakanı özellikle vurguladı! Türkiye’nin rolü çok büyük

Al Sani, esirlerin bırakılması için Katar'ın ilgili kardeş ve dost ülkelerle koordine içerisinde çalıştığına ve görüşmelere devam ettiğine dikkati çekerek "Bu koordinasyonun sürekli olması konusunda hemfikiriz ve herkes için de tabii ki olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk rolü hakkında "Katar'ın rolünü küçümsüyorlar, bu bizi değerlendirmeye itmiş durumda. Maalesef çok yıkıcı açıklamalarda bulundular, biz insani rolümüze bağlıyız ancak bunun da sınırı vardır." dedi. Al Sani, hem bölgesel hem de küresel gelişmelerin ele alındığını, bölgedeki üst düzey gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ve söz konusu gerilimin azaltılması için bütün tarafların itidalli davranması üzerinde durduklarını kaydetti. Katar'la Türkiye arasındaki koordinasyonun her zaman devam ettiğini ve Gazze'deki durum konusunda da koordineli hareket edildiğini dile getiren Al Sani, Gazze'de insani krizin her geçen gün daha kötüye gittiğini ve Filistin halkına nasıl destek olunacağı konusunda Batı Şeria ile de temasta olduklarını aktardı. Al Sani, Katar'ın arabuluculuk rolüne değinerek "Katar devleti başlangıçtan beri arabuluculuk görüşmelerin sürdürülmesi ve taraflar arasındaki buzları eritmek için çalışmalara devam etti. Bu mesele aylar aldı. Çok geniş anlaşmazlıklar vardı. Biz ortaklarımızla bu meselede, özellikle ABD ve Mısır'la bu uçurumun üstesinden gelebilmek için çalıştık. Bizim arabuluculuk rolümüz sınırlıdır ve bazı konuları tabii ki ortadan kaldıramıyoruz." ifadelerini kullandı. Arabuluculuk görüşmelerinin savaşın durdurulması ve rehinelerin bırakılması üzerine odaklandığına dikkati çeken Al Sani, şunları söyledi: "Ancak maalesef görüyoruz ki bu arabulucuğu kötülemek için çalışmalar var. Katar olarak biz şu anda genel bir değerlendirme sürecine girdik. Hem arabuluculuğu değerlendiriyoruz hem de burada taraftarın durumunu görüşüyoruz. Katar'ın rolü ile ilgili bir kötüleme var biz bunu reddediyoruz. Biz bu olaya insani yönden bir yaklaşımla giriş yaptık ve çalışmalarımızı sürdürdük." Al Sani, Katar'ın hedefinin Filistin halkını korumak olduğunu vurgulayarak arabuluculuk konusunda "Katar'ın rolünü küçümsüyorlar, bu bizi değerlendirmeye itmiş durumda. Maalesef çok yıkıcı açıklamalarda bulundular, biz insani rolümüze bağlıyız ancak bunun da sınırı vardır." dedi. İsrail-İran gerilimine de değinen Al Sani, ABD ile İran arasındaki iletişimin hiçbir zaman kesilmediğini, İsrail'in İran'ın Suriye'deki diplomatik misyonuna gerçekleştirdiği saldırıdan sonra oluşan muhtemel savaş riskinin bütün bölgeyi etkileyeceğini ve Katar'ın gerginliğin azaltılması için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Al Sani, "Bazı taraflar bu anlaşmazlığın devam etmesini istememektedir." diye konuştu. Bölge liderlerinin hassas dönemde görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Al Sani, liderler arasında bir koordinasyon olması gerektiğini ve bölgede gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı.