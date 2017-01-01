Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta başında uyarı verdiği kar yağışı ve soğuk hava dalgası Kastamonu ilimizin yüksek kesimlerinde gece saatleriyle birlikte etkili olmaya başladı.
Yaralıgöz mevki’inde gece saatlerinde etkili olmayan başlayan kar yağışı sürücülerin cep telefonları kamerasına yansıdı.
Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Yaralı göz mevki’i istikametinde seyir halinde olan bir sürücü tarafından görüntülendi.
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı
Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı