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Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta başında uyarı verdiği kar yağışı ve soğuk hava dalgası Kastamonu ilimizin yüksek kesimlerinde gece saatleriyle birlikte etkili olmaya başladı.

  • Yaralıgöz mevki’inde gece saatlerinde etkili olmayan başlayan kar yağışı sürücülerin cep telefonları kamerasına yansıdı.

  • Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Yaralı göz mevki’i istikametinde seyir halinde olan bir sürücü tarafından görüntülendi.

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

  • Kastamonu'ya yılın ilk karı yağdı

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