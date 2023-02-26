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Hayat-Aktüel
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Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

2023-02-26 17:31:00
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

#1
Foto - Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

Candaroğulları Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü binası arkasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#3
Foto - Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

#4
Foto - Kastamonu'da ormanlık alanda yangın

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