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Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi! Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak Torpille mi hakem oldu? Yasin Kol’un Süper Lig’e uzanan sürecinde neler yaşandı? Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı Nihat Özbağı’dan stat açıklaması: 1 milyon doları üstleneceğim Bunlar 'yürek yemiş' dedirten çıkış: Türkiye'nin elektronik harp uçağı HAVASOJ'un nasıl vurulacağını açıkladılar Batı Avrupa 2026 yazında kavruldu! Sıcaklık rekoru kırıldı Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma Yeşil pasaport bekleyenlere müjde! 3 meslek grubu daha ekleniyor
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Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Diyanet'in caiz olamdığı yönünde fetva verdiği banka promosyonlarıyla ilgili şartlar tamamen ağırlaştı. Emekliler çok düşük rakamlarla promosyon alacak.

#1
Foto - Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Bankalar Ekim 2026 dönemiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek 40 bin liraya varan rakamlar duyurdu.

#2
Foto - Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Bankalar, Ekim 2026 itibarıyla emekli maaş müşterilerini çekmek amacıyla promosyon yarışını kızıştırdı. Reklamlarda 40 bin liraya varan yüksek tutarlar öne çıkarılsa da emeklilerin bu paranın tamamını alabilmesi için ek sözleşme ve yükümlülük altına girmesi gerekiyor.

#3
Foto - Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Sadece 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler, açıklanan rekor rakamların oldukça altında kalan temel promosyon tutarlarıyla karşılaşıyor.

#4
Foto - Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Bankaların duyurduğu rekor ödeme miktarlarının büyük bir bölümü; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen tutarlarda harcama yapma, sigorta poliçesi yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı (KMH) kullanma gibi ek koşullara bağlanmış durumda.

#5
Foto - Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak

Herhangi bir ek yükümlülük altına girmek istemeyen ve yalnızca maaşını taşıyan emeklilere ödenen temel promosyonlar ise maaş tutarına göre genellikle 5.000 TL ile 15.000 TL arasında sınırlı kalıyor.

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