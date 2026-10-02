Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak
Diyanet'in caiz olamdığı yönünde fetva verdiği banka promosyonlarıyla ilgili şartlar tamamen ağırlaştı. Emekliler çok düşük rakamlarla promosyon alacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyanet'in caiz olamdığı yönünde fetva verdiği banka promosyonlarıyla ilgili şartlar tamamen ağırlaştı. Emekliler çok düşük rakamlarla promosyon alacak.
Bankalar Ekim 2026 dönemiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek 40 bin liraya varan rakamlar duyurdu.
Bankalar, Ekim 2026 itibarıyla emekli maaş müşterilerini çekmek amacıyla promosyon yarışını kızıştırdı. Reklamlarda 40 bin liraya varan yüksek tutarlar öne çıkarılsa da emeklilerin bu paranın tamamını alabilmesi için ek sözleşme ve yükümlülük altına girmesi gerekiyor.
Sadece 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler, açıklanan rekor rakamların oldukça altında kalan temel promosyon tutarlarıyla karşılaşıyor.
Bankaların duyurduğu rekor ödeme miktarlarının büyük bir bölümü; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen tutarlarda harcama yapma, sigorta poliçesi yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı (KMH) kullanma gibi ek koşullara bağlanmış durumda.
Herhangi bir ek yükümlülük altına girmek istemeyen ve yalnızca maaşını taşıyan emeklilere ödenen temel promosyonlar ise maaş tutarına göre genellikle 5.000 TL ile 15.000 TL arasında sınırlı kalıyor.
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