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Spor
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Kasımpaşa Beşiktaş'a dur dedi

2021-04-04 21:44:34
Kasımpaşa Beşiktaş'a dur dedi

Kasımpaşa Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

#2
Foto - Aytaç'tan klas gol Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

Aytaç'tan klas gol Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

#3
Foto - Ersin penaltı kurtardı Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ersin penaltı kurtardı Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi.

#5
Foto - Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

#6
Foto - Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.

Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.

#7
Foto - Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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