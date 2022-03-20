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Kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda

2022-03-20 09:39:14
Kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda

Düzenli egzersiz ve beslenme olmadan sağlıklı bir şekilde kas yapmak pek mümkün değil. İşte kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda

#1
Foto - 1. Siyah Fasulye: Siyah fasulye, B, C, K ve A vitaminleri açısından zengin, doymuş yağ asitleri bakımından ise fakirdir. Yüksek kalitede protein içerdiğinden kaslar için gereklidir.

1. Siyah Fasulye: Siyah fasulye, B, C, K ve A vitaminleri açısından zengin, doymuş yağ asitleri bakımından ise fakirdir. Yüksek kalitede protein içerdiğinden kaslar için gereklidir.

#2
Foto - 2. Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini deposu yoğurt, kasların gelişimi ve sindirimin düzenlenmesi için oldukça faydalıdır.

2. Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini deposu yoğurt, kasların gelişimi ve sindirimin düzenlenmesi için oldukça faydalıdır.

#3
Foto - 3. Midye: Düşük yağ ve yüksek protein oranıyla midye kas yapmayı hedefleyenler için ideal bir besin. Ayrıca içeriğindeki B12 ve selenyum, aktif bir hayat süren insanlar için çok önemlidir.

3. Midye: Düşük yağ ve yüksek protein oranıyla midye kas yapmayı hedefleyenler için ideal bir besin. Ayrıca içeriğindeki B12 ve selenyum, aktif bir hayat süren insanlar için çok önemlidir.

#4
Foto - 4. Köy peyniri: Az yağlı köy peyniri yüksek kalitede protein içerir. Atıştırmalık olarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

4. Köy peyniri: Az yağlı köy peyniri yüksek kalitede protein içerir. Atıştırmalık olarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

#5
Foto - 5.Zeytinyağı: Zeytinyağı doymamış yağ asitleri ve omega-3 kaynağıdır. Bu yağlar kalbimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca kas ağrısına iyi gelir ve tedavi edici özelliği vardır.

5.Zeytinyağı: Zeytinyağı doymamış yağ asitleri ve omega-3 kaynağıdır. Bu yağlar kalbimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca kas ağrısına iyi gelir ve tedavi edici özelliği vardır.

#6
Foto - 6. Elma: Elma mükemmel bir karbonhidrat ve lif deposudur. Kas yapmaya kendinizi adadıysanız çantanızda her gün 1 elma mutlaka bulundurmanızı öneririz.

6. Elma: Elma mükemmel bir karbonhidrat ve lif deposudur. Kas yapmaya kendinizi adadıysanız çantanızda her gün 1 elma mutlaka bulundurmanızı öneririz.

#7
Foto - 7. Mercimek: Oldukça besleyici bir bakliyat olan mercimek, lif ve mineral açısından çok zengindir. Oldukça yapan yakılan mercimek, spor esnasında enerji sağlar ve kaybolan besin değerlerini vücudunuza geri kazandırır.

7. Mercimek: Oldukça besleyici bir bakliyat olan mercimek, lif ve mineral açısından çok zengindir. Oldukça yapan yakılan mercimek, spor esnasında enerji sağlar ve kaybolan besin değerlerini vücudunuza geri kazandırır.

#8
Foto - 8. İstiridye: Çinko açısından zengin istiridye, testesteron seviyesini yükseltir. Ayrıca protein deposu olması sebebiyle kas gelişimi için ideal bir yiyecektir.

8. İstiridye: Çinko açısından zengin istiridye, testesteron seviyesini yükseltir. Ayrıca protein deposu olması sebebiyle kas gelişimi için ideal bir yiyecektir.

#9
Foto - 9. Yumurta: Her bir yumurtada 7-8 gram protein bulunur. Kas gelişimi için dilediğiniz şekilde pişirerek tüketebilirsiniz.

9. Yumurta: Her bir yumurtada 7-8 gram protein bulunur. Kas gelişimi için dilediğiniz şekilde pişirerek tüketebilirsiniz.

#10
Foto - 10. Yulaf: Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yiyerek kendinizi kas gelişimi için uygun beslenme düzenine sokabilirsiniz.

10. Yulaf: Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yiyerek kendinizi kas gelişimi için uygun beslenme düzenine sokabilirsiniz.

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