2022-03-20 09:39:14 Kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda
Düzenli egzersiz ve beslenme olmadan sağlıklı bir şekilde kas yapmak pek mümkün değil. İşte kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda
Düzenli egzersiz ve beslenme olmadan sağlıklı bir şekilde kas yapmak pek mümkün değil. İşte kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda
1. Siyah Fasulye: Siyah fasulye, B, C, K ve A vitaminleri açısından zengin, doymuş yağ asitleri bakımından ise fakirdir. Yüksek kalitede protein içerdiğinden kaslar için gereklidir.
2. Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini deposu yoğurt, kasların gelişimi ve sindirimin düzenlenmesi için oldukça faydalıdır.
3. Midye: Düşük yağ ve yüksek protein oranıyla midye kas yapmayı hedefleyenler için ideal bir besin. Ayrıca içeriğindeki B12 ve selenyum, aktif bir hayat süren insanlar için çok önemlidir.
4. Köy peyniri: Az yağlı köy peyniri yüksek kalitede protein içerir. Atıştırmalık olarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.
5.Zeytinyağı: Zeytinyağı doymamış yağ asitleri ve omega-3 kaynağıdır. Bu yağlar kalbimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca kas ağrısına iyi gelir ve tedavi edici özelliği vardır.
6. Elma: Elma mükemmel bir karbonhidrat ve lif deposudur. Kas yapmaya kendinizi adadıysanız çantanızda her gün 1 elma mutlaka bulundurmanızı öneririz.
7. Mercimek: Oldukça besleyici bir bakliyat olan mercimek, lif ve mineral açısından çok zengindir. Oldukça yapan yakılan mercimek, spor esnasında enerji sağlar ve kaybolan besin değerlerini vücudunuza geri kazandırır.
8. İstiridye: Çinko açısından zengin istiridye, testesteron seviyesini yükseltir. Ayrıca protein deposu olması sebebiyle kas gelişimi için ideal bir yiyecektir.
9. Yumurta: Her bir yumurtada 7-8 gram protein bulunur. Kas gelişimi için dilediğiniz şekilde pişirerek tüketebilirsiniz.
10. Yulaf: Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yiyerek kendinizi kas gelişimi için uygun beslenme düzenine sokabilirsiniz.
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