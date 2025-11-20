  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Gece ATM’ye kart takanların çoğu tehlikenin farkında bile değil… Uzmanlar, sadece birkaç saniyede kart bilgilerini kopyalayan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı kritik bir uyarı yaptı. Siber dolandırıcılar bu kez geceyi hedef aldı. Uzmanlara göre, kredi kartını özellikle 00.00 ile 06.00 arasında ATM’ye sokan vatandaşlar büyük risk altında. Sessiz saatlerde ATM’lere gizlice yerleştirilen kopyalama cihazları, kart bilgilerini saniyeler içinde ele geçiriyor. Artan şikâyetler, dolandırıcıların yöntemi her geçen gün daha sofistike hâle getirdiğini gözler önüne seriyor.

2
#1
Foto - Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Gece Saldırısı! Güvenlik uzmanlarına göre suçlular, ATM’lere kopyalama cihazlarını en çok 00.00 ile 06.00 arasında yerleştiriyor. Gecenin sessiz ve gözetimsiz ortamını fırsat bilen dolandırıcılar, birkaç saniyede kart bilgilerine ulaşabiliyor. Kart girişine gizlenen aparatlar, sahte tuş takımları ve ekran üzerine yerleştirilen mikro kameralar sayesinde tüm bilgileriniz anında kopyalanabiliyor. Uzmanlar özellikle ışığın zayıf olduğu ve güvenlik kamerası bulunmayan ATM’lerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

#2
Foto - Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Uzmanlardan Kart Güvenliği İçin Altın Tavsiyeler ✔ Mümkünse gündüz saatlerinde ATM kullanın. ✔ Kart yuvasında gevşeklik, ek parça veya oynama fark ederseniz işlemi iptal edin. ✔ Şifrenizi girerken tuş takımını elinizi kapatarak gizleyin. ✔ İşlem sonrası SMS bildirimlerini kontrol edin. ✔ Şüpheli durumda bankanız ve emniyet birimleriyle hemen iletişime geçin.

#3
Foto - Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Kartınız Kopyalandıysa Dakikalar Hayati! Kartınızdan izinsiz işlem fark ettiğiniz an, derhal kartınızı iptal ettirmeniz gerekiyor. Hızlı davranan kullanıcılar maddi kayıpların büyük bölümünü önleyebiliyor. Gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunmanız da öneriliyor.

#4
Foto - Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

ATM dolandırıcılığı giderek daha sofistike hâle geliyor. Ancak gece işlem yapmamak, şüpheli cihazlara karşı dikkatli olmak ve şifre güvenliğini korumak, dolandırıcıların tuzağından kurtulmanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Eee önlemini devlet alsın...

Sengezdamla

Önerimiz güvenli bildiğimiz bankalar için birikimler hesablara yatırılıyor ozaman herkes hesabını evinde beklettsin güvenli değil ise bütün sorumluluk özel veya kurm bankalarindadir bankalardan da hesablar bosalacaksa niye halk bankaya gitsin kişinin kendi evinden herhangi bir şey çalındığında emniyete basvurdugunda savcılık diyorki niye birikimini banka hesabına yaturmadin diye biliyor ama surecide baslatiyor buyuzden bankalar sorumludur tüm tedbirleri alacaklar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu
Ekonomi

Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?
Dünya

Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Çin’de yer alan Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, bir ucundan diğerine gidilmesi tam 2 saat süren devasa uzunluğuyla dünya rekorlarını alt üst ..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23