Kartınızı Bu Saatlerde Sakın ATM'ye Sakın Sokmayın!

Gece ATM’ye kart takanların çoğu tehlikenin farkında bile değil… Uzmanlar, sadece birkaç saniyede kart bilgilerini kopyalayan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı kritik bir uyarı yaptı. Siber dolandırıcılar bu kez geceyi hedef aldı. Uzmanlara göre, kredi kartını özellikle 00.00 ile 06.00 arasında ATM’ye sokan vatandaşlar büyük risk altında. Sessiz saatlerde ATM’lere gizlice yerleştirilen kopyalama cihazları, kart bilgilerini saniyeler içinde ele geçiriyor. Artan şikâyetler, dolandırıcıların yöntemi her geçen gün daha sofistike hâle getirdiğini gözler önüne seriyor.