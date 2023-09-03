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Spor
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Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

2023-09-03 11:08:20
Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da Avrupa'da başarı sağlamak isterken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Chamberlain ve Rashica transferleri sonrası kadrosuna başka eklemeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Kartal, takımdan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka ile iligli flaş bir karar verdi. Peki; Muleka takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da Avrupa'da başarı sağlamak isterken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Chamberlain ve Rashica transferleri sonrası kadrosuna başka eklemeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Kartal, takımdan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka ile iligli flaş bir karar verdi.

#4
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Peki; Muleka takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

COUTINHO MESAİSİ DEVAM EDİYOR Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla yol ayrımında bulunan Philipe Coutinho'yla ciddi şekilde ilgileniyor.

#6
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Geçen ay bu transfer için deneyimli kanat oyuncusunun arkadaşı Josef de Souza'yı devreye sokan ancak olumsuz yanıt alan idareciler, Sambacı için tekrar harekete geçti.

#7
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

TEKLİF DAHA DÜŞÜK AMA... Avrupa'da transfer penceresinin kapanması sonrasında büyük liglerden bir yere geçiş şansı kalmayan 31 yaşındaki futbolcunun önünde Beşiktaş'la beraber Katar Ligi ekibi Al Duhail seçeneği kaldı.

#8
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Kartal, Katar ekibinden daha düşük bir teklifte bulunsa da başarılı ismi Avrupa faktörüyle ikna etmeye çalışıyor.

#9
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Aston Villa'yla menajerler aracılığıyla anlaşan Beşiktaş, şimdi deneyimli ismi ikna turunda.

#10
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

ERSİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Kasper Schmeichel'la yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi OGC Nice, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı ancak bu teklif siyah-beyazlılar tarafından reddedildi.

#11
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından eldivenlerini Mert Günok'a kaptıran 22 yaşındaki genç kaleci, geçtiğimiz sezon 11 resmi maçta görev yapmıştı. Ersin Destanoğlu bu sezon ise şimdiye dek oynanan 8 resmi maçın hiçbirinde forma şansı bulamadı.

#12
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Ersin Destanoğlu, alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bugüne dek 97 resmi maçta görev yaparken 32 maçta kalesini gole kapattı, diğer maçlarda ise 116 gol yedi.

#13
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

#14
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

MULEKA PAOK'A GÖNDERİLMEDİ Jackson Muleka'yı isteyen son kulüp PAOK oldu. 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalan Yunan ekibi, 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

#15
Foto - Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

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