Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da Avrupa'da başarı sağlamak isterken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Chamberlain ve Rashica transferleri sonrası kadrosuna başka eklemeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Kartal, takımdan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka ile iligli flaş bir karar verdi. Peki; Muleka takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...