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Teknoloji-Bilişim
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Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

2024-01-22 08:42:49
Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

İHA teknolojileri her geçen gün gelişirken bu kez kartal görünümlü drone üretimi resmen gerçekleştirildi.

#1
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Hollandalı şirket Guard From Above, askeri ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve kartal şeklindeki son teknoloji gizli gözetleme platformu Evolution Eagle'ı tanıttı.

#2
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Yenilikçi drone tasarımlarıyla tanınan Hollandalı şirket Guard From Above, askeri ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve kartal şeklindeki son teknoloji gizli gözetleme platformu Evolution Eagle'ı tanıttı.

#3
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Gerçek bir kartala benzeyecek şekilde tasarlanan uzaktan kumandalı sabit kanatlı uçak, geleneksel drone estetiğine meydan okuyor. Kartalın boyutunu, şeklini ve rengini taklit eden Evolution Eagle, askeri gözetleme için hayati öneme sahip gizliliğiyle geleneksel drone'lardan ayrılıyor.

#4
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Diğer kuş benzeri dronlardan farklı olarak drone, itiş için iki ön pervane kullanarak kanat çırpma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu tasarım kararı drone'un mekaniğini basitleştirerek pil ömrünü uzatıyor ve operasyonel verimlilik sağlıyor.

#5
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Kartalların uçuş düzenlerini taklit eden drone, kuşlara benzer şekilde, termal yukarı yönlü hava akımları üzerinde süzülebiliyor. Bu sayede, pil gücünden tasarruf sağlayarak, sessizlik ve gizlilik gerektiren görevler için motorların geçici olarak kapatılmasına olanak tanıyor. Evolution Eagle, gerçek kartallar gibi yüksek perdeli tiz ses çıkarmıyor. Bu sessiz süzülme yeteneği drone'un, kritik operasyonlar sırasında tespit edilememesini sağlıyor.

#6
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Birinci Şahıs Görüş (FPV) aracılığıyla çalıştırılan Evolution Eagle, operasyon bölgesinin canlı "kartal gözü" perspektifini sunabiliyor. FPV sistemi, uzaktan pilotların yön bulmasına ve gerçek zamanlı kararlar almasına olanak tanıyor.

#7
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Drone'un arkasında termal kamera, haritalama kamerası veya karşı drone sistemi gibi çeşitli donanımları barındıran bir yük bölmesi yer alıyor. Evolution Eagle, gündüz kamerası, termal kamera, C-UAS kinetik müdahale ve 3D haritalama gibi ek özellikler eklenerek farklı görev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

#8
Foto - Kartal şeklinde İHA üretildi! Herkes şokta

Kolaylıkla taşınabilen drone, üç dakika içinde monte edilebiliyor. Aynı zamanda piste gerek duymadan el ile fırlatılarak uçuşa başlayabiliyor. Kaynak: Donanımhaber

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