2023-03-14 15:28:32 Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?
Kars'ta objektiflere takılan bulutlar, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kars'ta objektiflere takılan bulutlar, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kars’ta kristal bulutlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kars merkez Atçılar köyü kanyonunda kayalıklar ve Kars Çayı ile bütünleşen kristal bulutlar görenleri büyüledi. Atçılar köyü kanyonunda gökyüzünü kaplayan bulutların şekilden şekle girmesi ise dikkat çekti.
Kars Çayı’nın geçtiği Atçılar köyü kanyonun zaman zaman tamamen kapatan kristal bulutlar en be an kaydedildi.
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