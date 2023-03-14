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Yaşam
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Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

2023-03-14 15:28:32
Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

Kars'ta objektiflere takılan bulutlar, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

Kars’ta kristal bulutlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

#2
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

Kars merkez Atçılar köyü kanyonunda kayalıklar ve Kars Çayı ile bütünleşen kristal bulutlar görenleri büyüledi. Atçılar köyü kanyonunda gökyüzünü kaplayan bulutların şekilden şekle girmesi ise dikkat çekti.

#3
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

Kars Çayı’nın geçtiği Atçılar köyü kanyonun zaman zaman tamamen kapatan kristal bulutlar en be an kaydedildi.

#4
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

#5
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

#6
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

#7
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

#8
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

#9
Foto - Kars'ta dikkat çeken manzara! Bu bulutların sırrı ne?

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