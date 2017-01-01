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Karşınızda Van usulü 'kardan canavar'

  • Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın (sağda) evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar", görenlerin ilgisini çekiyor.

  • İlçenin Yeni Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen makine teknikeri Fazla, karı eğlenceye dönüştürdü.

  • Evlerinin bahçesinde biriken karları temizleyen Fazla, çocuklarıyla 2 günde, 10 metre boyunda "kardan canavar" yaparak süsledi.

  • Fazla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatları, kuyruğu ve ağzıyla görenlerin dikkatini çeken kardan canavarı uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından tamamladığını söyledi.

  • Kentte kış mevsiminin yağışlı ve uzun geçtiğini belirten Fazla, "Çocuklar uzun süre evde kapalı kalıyorlar. Onların hayatlarına bir renk, eğlence getirmek istedim.

  • Çocuklarla beraber yaklaşık iki gün süren bir çalışma oldu." dedi.

  • Fazla, karda çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Burada amaçladığımız şey aslında Van Gölü canavarıydı. Van Gölü canavarını yapmaya çalıştık.

  • Daha önce de benzer çalışmalarımız oldu. Bahçemde neredeyse bir hayvanat bahçesi kurduk. Kardan zürafa, at, kurt ve yılan gibi hayvanlar yaptık.

  • Yine Filistin'deki olaylara dikkati çekmek için de bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı görenler gelip fotoğraf çekiyor. Çocuklar da mutlu oluyor."

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