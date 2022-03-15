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Karşılıksız primsiz 1298 lira maaş! İşte şartları ve başvuru koşulları

2022-03-15 09:03:24
Karşılıksız primsiz 1298 lira maaş! İşte şartları ve başvuru koşulları

Devlet, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda destek oluyor. Ayrıca engellilik oranına göre SGK prim şartı da aranmadan, her ay düzenli maaş ödeniyor. Memurlara ilave artışla birlikte 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 30.9 zam yapılmıştı. Yeni dönemde memur maaş katsayısına bağlı olarak engelli aylıkları da arttı.

#1
Foto - NE KADAR OLDU? Yeni aylıklar rapordaki engel oranına göre şöyle oldu: Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık 661 liradan 865 liraya çıktı. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara aylık ödenen 991 lira, bu yıl 1.298 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 661 liradan 865 liraya çıktı. Ağır silikozis hastalarının aylığı 1.819 liradan 2 bin 382 liraya yükseldi.

NE KADAR OLDU? Yeni aylıklar rapordaki engel oranına göre şöyle oldu: Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık 661 liradan 865 liraya çıktı. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara aylık ödenen 991 lira, bu yıl 1.298 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 661 liradan 865 liraya çıktı. Ağır silikozis hastalarının aylığı 1.819 liradan 2 bin 382 liraya yükseldi.

#2
Foto - GELİR ŞARTI 1416 LİRA Bu maaşın alınabilmesi için ise gelir şartı önemli. Yani engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişibaşına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.416 lira) az olması gerekiyor. Gelir şartına uymanın yanı sıra nafaka bağlanmamış, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan engelliler bu haktan yararlanabiliyor.

GELİR ŞARTI 1416 LİRA Bu maaşın alınabilmesi için ise gelir şartı önemli. Yani engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişibaşına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.416 lira) az olması gerekiyor. Gelir şartına uymanın yanı sıra nafaka bağlanmamış, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan engelliler bu haktan yararlanabiliyor.

#3
Foto - AYLIK NASIL BAĞLANIYOR? Koşulları uyan kişilerin maaşı alabilmek için ikametgahının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurması gerekiyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar ise talep edilmiyor. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi veriliyor. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor.

AYLIK NASIL BAĞLANIYOR? Koşulları uyan kişilerin maaşı alabilmek için ikametgahının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurması gerekiyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar ise talep edilmiyor. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi veriliyor. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor.

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