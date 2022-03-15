Karşılıksız primsiz 1298 lira maaş! İşte şartları ve başvuru koşulları

Devlet, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda destek oluyor. Ayrıca engellilik oranına göre SGK prim şartı da aranmadan, her ay düzenli maaş ödeniyor. Memurlara ilave artışla birlikte 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 30.9 zam yapılmıştı. Yeni dönemde memur maaş katsayısına bağlı olarak engelli aylıkları da arttı.