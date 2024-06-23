Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Kars’a bayram tatillerini geçirmek üzere Trabzon’dan gelen Havva Göçen Kar, "Şu an Peynir Müzesi’ndeyiz. İyi ki gelmişiz. Çünkü böyle güzel bir tarihi yapının bu denli düzenlenip Kars’a ait olan peynir çeşitlerinin bu şekilde sunulması, hikayelerinin anlatılması hepimizi çok derinden etkiledi. Bilmediğimiz çok şey öğrendik, rehber eşliğinde gezdik buraları, mutluyuz memnun kaldık" dedi. Müzenin kendilerini çok etkilediğini ifade eden Harun Hamza Çebi, "Gezdiğimiz mekanlarının en güzelinin içerisindeyiz. Bu mekanların bu şekilde değerlendirilmesi gerçekten bizim için çok değerli, çünkü kaybolmasını önlüyoruz.