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Kültür Sanat
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Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

2024-06-23 10:10:53
Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayram tatillerini geçirmek üzere Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan müze ziyaretçilerini büyülüyor. Başta Gravyer olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretildiği Kars’ta, tarihi Süvari Tabyası’nda kurulan Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi, içerisinde ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı ile imalatının serüveninin anlatıldığı bölümler bulunuyor. Müze, bin 100 metrekare dolaşılabilir alanıyla da 'dünyanın en büyük peynir müzesi' olma özelliğini de taşıyor.

#1
Foto - Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Kars’a bayram tatillerini geçirmek üzere Trabzon’dan gelen Havva Göçen Kar, "Şu an Peynir Müzesi’ndeyiz. İyi ki gelmişiz. Çünkü böyle güzel bir tarihi yapının bu denli düzenlenip Kars’a ait olan peynir çeşitlerinin bu şekilde sunulması, hikayelerinin anlatılması hepimizi çok derinden etkiledi. Bilmediğimiz çok şey öğrendik, rehber eşliğinde gezdik buraları, mutluyuz memnun kaldık" dedi. Müzenin kendilerini çok etkilediğini ifade eden Harun Hamza Çebi, "Gezdiğimiz mekanlarının en güzelinin içerisindeyiz. Bu mekanların bu şekilde değerlendirilmesi gerçekten bizim için çok değerli, çünkü kaybolmasını önlüyoruz.

#2
Foto - Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Hem de mekanların bu şekilde müze olarak değerlendirilmesi ve tanıtılması hem de yöresel ürünlerin güzel bir şekilde tanıtılmasını sağlamakta, biz de bu müzeyi gezmekten gerçekten zevk aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kars’ta üretilen birçok peynire tat veren endemik çiçeklerin de tanıtıldığı müzede, gravyer yapım, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümleri yer alıyor.

#3
Foto - Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Gravyer peynirinin canlandırmalı anlatıldığı müzede, Kars’a özgü peynirlerin yapımından kesitler de yer alıyor. Peynir Müzesi girişine konulan temsili gravyer peynirleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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