2024-06-23 10:10:53 Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan Kars Peynir Müzesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayram tatillerini geçirmek üzere Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan müze ziyaretçilerini büyülüyor. Başta Gravyer olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretildiği Kars’ta, tarihi Süvari Tabyası’nda kurulan Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi, içerisinde ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı ile imalatının serüveninin anlatıldığı bölümler bulunuyor. Müze, bin 100 metrekare dolaşılabilir alanıyla da 'dünyanın en büyük peynir müzesi' olma özelliğini de taşıyor.