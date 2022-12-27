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Yaşam
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Kars Çayı buz tuttu!

2022-12-27 10:28:22
Kars Çayı buz tuttu!

Kars'ta soğuk hava iyiden iyiye etkisini sürdürüyor. Son olarak Kars Çayı'nın bir kısmı dondu.

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Foto - Kars Çayı buz tuttu!

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü şehirde, Kars Çayı kısmen dondu.

#2
Foto - Kars Çayı buz tuttu!

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü, sabah saatlerinde termometrelerin eksi 9’u gösterdiği Kars’ta, merkezden geçen Kars Çayı da nasibini aldı. Kars Çayı bugün kısmen donarken, vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine halı, battaniye ve çadır serdi. Soğuk hava sebebiyle şehirdeki göletler de buz tuttu. Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Biz alışkınız ama yine soğuk zorluyor. Şu anda hava mevsim normallerinin üzerinde ama yine de soğuk var. Kars Çayı da donmuş. Normalde bu mevsimde daha soğuk oluyor hava, şu anda yine iyi" dedi.

#3
Foto - Kars Çayı buz tuttu!

Kars’ta en düşük hava sıcaklığı dün gece eksi 11, sabaha karşı ise eksi 9 olarak ölçülürken, soğuk hava nedeniyle iş yerlerinin camları buz tuttu.

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