2020-06-10 16:29:37 Karneler nasıl alınacak? Karne notlarını nereden görebilirim?
Okulların yüz yüze eğitime kapatılması sonucu milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim gördü. Koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana evlerde uzaktan eğitim öğren öğrenciler karnelerini almaya hazırlanıyor. Koronadan dolayı karnelerin nasıl alınacağını merak eden öğrenciler karne nasıl olacak? Karneler nasıl alınacak? Karne notlarını nasıl görürüm? Sorularını soruyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada karnelere ilişkin açılama yaptı. İşte detaylar.