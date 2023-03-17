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Yaşam
7
Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

2023-03-17 21:05:42
Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Muş Ovası'nda karların erimesiyle kardelen cümbüşü yaşanmaya başladı.

#1
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Bahar mevsiminin müjdecileri arasında sayılan kardelen çiçekleri, karların erimeye başlamasıyla Muş Ovası’nı süslemeye başladı.

#2
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte kardelenler çiçek açtı. Yılın ilk çiçeği olan ve Muş dağlarındaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü ile birleşince müthiş manzara sunan kardelenlerin eşsiz güzelliği görenleri büyülüyor.

#3
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Muş Ovası’nı beyaza bürüyen kardelenler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Muş merkeze bağlı Çöğürlü köyünde filizlenen kardelenler ile birlikte doğa, Muş Ovası’nda da ilk cömertliğini yaptı. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı eşsiz bir manzara oluşturdu.

#4
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Kardelen çiçeklerinin baharın müjdecisi olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mahmut Saçan, Muş’ta havaların ısınması ile kardelen çiçeklerinin açtığını belirterek, “Havaların ısınması ile birlikte kardelen çiçekleri açtı. Bizde bu güzelliğin keyfini çıkarmak için Mongok Bağlarına geldik. Gayet güzel bir manzara var. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz” dedi.

#5
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Kardelen çiçeklerinin açması ile birlikte Muş Ovası’nın beyaz örtü ile kaplandığını ifade eden Enes Taşçı ise “Havaların ısınması ile birlikte kardelen açtı.

#6
Foto - Karlar eridi tabloluk manzaralar ortaya çıktı

Bizde arkadaşlarla birlikte bu güzel havanın tadını çıkarmak için buraya geldik. Mongok Bağlarında güzel manzara var. Geldik gördük ve fotoğraf çektik” ifadelerini kullandı.

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