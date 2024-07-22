2024-07-22 11:55:53 Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı
Bursa'da karısının başına merdane ile vurup iple boğarak öldüren Turgay Kındaç (45) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç (42) ile tartışmaya başlayınca eşinin kardeşine, 'Ablanı öldürürüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.