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Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

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Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

2024-07-22 11:55:53
Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Bursa'da karısının başına merdane ile vurup iple boğarak öldüren Turgay Kındaç (45) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç (42) ile tartışmaya başlayınca eşinin kardeşine, 'Ablanı öldürürüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Foto - Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı’nda gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek, “Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi. Boğmadan önce 'seni seviyorum' demiş

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Foto - Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay sonra soruşturmayı tamamladı. Kındaç, "Olay günü evimizin mutfağında eşimle konuşmak istedim. Bana bir adım at, ailemizin şu anki durumunu düzeltelim dedim. Eşime onu sevdiğimi ve aşık olduğumu söyledim. Eşim de bana 'Bunaltma beni' diye yanıt verdi ve barışma teklifimi kabul etmedi. Ne kadar süre geçti; bilmiyorum. Kendime geldiğimde eşim yerde yatar vaziyetteydi. Herhangi bir kan falan görmedim. Montumu giydim, kediyi de alıp, evden çıktım. Eşimin cep telefonunu da yanıma almıştım. Telefonla, telefon kılıfı arasında eşimin adına olan banka kartı ile nüfus cüzdanının olduğunu fark ettim. Evden çıktıktan sonra ATM'ye giderek eşimin kartından 500 TL para çektim. Telefonunu da paraya ihtiyacım olduğu için 2 bin 300 liraya sattım. Pişmanım" diyerek savunma yaptı.

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Foto - Karısını iple boğan eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Hayatını kaybeden Seher Kındaç'ın iddianamedeki otopsi raporunda ise, merdane ile başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Tutuklu sanığın suçunu itiraf ettiği belirtilen iddianamede, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Kındaç'ın, ayrıca öldürdüğü eşinin kredi kartından para çektiği, cep telefonu sattığı gerekçesiyle de 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından da 15 yıla kadar hapsi istendi.

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