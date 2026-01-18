  • İSTANBUL
Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
AA Giriş Tarihi:

Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum, şok bir haberle sarsıldı. Evli çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

