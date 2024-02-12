2024-02-12 14:40:12 “Karı almak için Avrupa’ya sefer yaptılar” Ortalık ayağa kalktı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır tepki gösterdi. Albayrak, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, Osmanlı İmparatorluğu hakkında ağza alınmayacak ve kendilerinin de tasvip etmediği bir açıklama yaptığını söyledi.