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Yaşam
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Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

2023-03-15 10:31:09
Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Karesi’de yeşil alanlardan toplanan ağaç ve bitki dalları, gübre haline getiriliyor.

#1
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Karesi Belediyesi yeşil alanlardan ve vatandaşların budama çalışmalarından toplanan ağaç ve bitki dallarını budama makinesi ile talaş haline getirerek, yeşil alanlarda gübre olarak kullanıyor.

#2
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Doğal gübreler toprağın nemini korurken, su tasarrufu da sağlıyor. Talaşların artan kısmı ise ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılıyor.

#3
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kurduğu Atık Getirme Merkezi ile ilçede Sıfır Atık çalışmalarını hızlandıran Karesi Belediyesi, kullanılabilir atıkları, yeniden kullanılabilir eşyalara, sokak hayvanları için ise sıcak yuvaya dönüştürüyor.

#4
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Belediye bu çalışmalar kapsamında budanan ağaç dalları ve bitki atıklarını da geri dönüşüm ile yeniden doğaya kazandırıyor.

#5
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınan dal öğütme ve parçalama makinesi ile talaş haline getiren ekipler, doğadan elde edilen dal atıklarının büyük bölümünü yeniden doğa ile buluşturuyor.

#6
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Elde edilen talaşlar doğal gübre olarak yeşil alanlarda kullanılıyor. Talaşlar ile bitkilerin gübre ihtiyacı giderilirken, doğal gübrenin toprağı nemli tutması sayesinde sulamadan da tasarruf ediliyor.

#7
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Talaşlar toprakla buluşunca zengin bitki besin maddesi içeriğine sahip humus oluşumu sağlıyor. Artan talaşlar ise ihtiyacı olanlara yakacak olarak dağıtılıyor.

#8
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

Karesi Belediyesi bu çalışmasıyla doğadan geleni tekrar doğayla buluşturuyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

#9
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

#10
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

#11
Foto - Karesi’de doğadan gelen doğayla buluşuyor

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