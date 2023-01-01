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Yaşam
12
Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

2023-01-01 12:12:36
Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Düzce’de 1830 rakımlı Kardüz Yaylası beyaza büründü.

#1
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

#2
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Yağışın ardından yayla beyaz örtüyle kaplandı. Misafirlerini kar manzarasıyla karşılayan Kardüz Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

#4
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Doğayla bütünleşen kar manzarası dronla da görüntülendi.

#5
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

#6
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Yeni yıla Kardüz Yaylası'nda giren Erdoğan Somuncu, AA muhabirine, burasının Düzce için "biçilmez kaftan" olduğunu belirterek, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kente 2 saatlik uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

#7
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

#8
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

#9
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

#10
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

Yaylanın doğasının çok güzel olduğunu dile getiren Somuncu, "Vatandaşlar olarak Kardüz Yaylası'nı yaz ve kış değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an Uludağ'da kar bulunmazken, yaylamızda isteyen herkes kayak yapabilir. Buyursunlar buraya gelsinler." dedi.

#11
Foto - Kardüz Yaylası beyaza büründü! Tabloluk manzaralar objektiflere yansıdı

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