  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Kardeş ülkede 15 Temmuz için mevlit

2021-07-16 15:00:26
Kardeş ülkede 15 Temmuz için mevlit

Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı.

#1
Foto - Başkent Kabil'de, 15 Temmuz şehitleri için etkinlik düzenlendi.

Başkent Kabil'de, 15 Temmuz şehitleri için etkinlik düzenlendi.

#2
Foto - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

#3
Foto - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Vezir Muhammed Ekber Han Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Vezir Muhammed Ekber Han Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

#4
Foto - Darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

Darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

Altın fiyatları ne olur? Yorum yapan ünlü ekonomist uyardı: 2023’e kadar böyle olacak
Ekonomi

Altın fiyatları ne olur? Yorum yapan ünlü ekonomist uyardı: 2023’e kadar böyle olacak

Altın fiyatları ne olur, sorusu gündemdeki yerini korurken, analistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fon Yöneticisi Eral Kara..
Bir siz eksiktiniz! Mali'ye asker yollayacaklar
Dünya

Bir siz eksiktiniz! Mali'ye asker yollayacaklar

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, Avrupa Görev Gücü Takuba kapsamında Mali'ye asker görderecek. Mali basınında çıkan haberlerde, Norveç Savunma Ba..
Karahasanoğlu 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığından gelen telefon görüşmesini anlattı
Gündem

Karahasanoğlu 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığından gelen telefon görüşmesini anlattı

Yeni Akit Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü ve yazarlarından Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başk..
Dünya Türk takımını konuşuyor! David Luiz Süper Lig'de
Spor

Dünya Türk takımını konuşuyor! David Luiz Süper Lig'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda'dan sonra dünyaca ünlü yıldız Davdi Luiz ile anlaşma sağladı.
Ömer Faruk İspir'den şoke eden açıklama: Üç harfliler ile işbirliği yaptılar! İnsanların üzerine salıp...
Gündem

Ömer Faruk İspir'den şoke eden açıklama: Üç harfliler ile işbirliği yaptılar! İnsanların üzerine salıp...

Araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından ortaya çıkacak tehlikeleri 'Ne Var Ne Yok' programında..
Taliban şehir şehir ülkeyi ele geçirmeye devam ediyor! Bu kez Kandahar şehir merkezine doğru ilerliyorlar
Dünya

Taliban şehir şehir ülkeyi ele geçirmeye devam ediyor! Bu kez Kandahar şehir merkezine doğru ilerliyorlar

Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehir merkezine ilerlediği bildiriliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay