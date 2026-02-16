Kardeş Azerbaycan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! İsrail Bakü'yi fena oyuna getirdi
Enerji ve askeri alanda İsrail ile yakın ilişki kurmayı sürdüren dost ülke Azerbaycan, Tel Aviv'in sinsi bir hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.
Ermenistan merkezli savunma şirketi Davaro tarafından geliştirilen “Dragonfly-3” adlı kamikaze insansız hava aracı, uluslararası savunma çevrelerinde tartışma başlattı. İHA’nın tasarım ve operasyonel konsept açısından, İsrail menşeli Harop sistemiyle büyük benzerlik taşıdığı iddia ediliyor.
Harop, İsrail’in önde gelen savunma firmalarından Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen bir “bekleyen mühimmat” sistemi olarak biliniyor. Sistem, özellikle 2020’deki Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanılmış ve sahadaki etkisiyle öne çıkmıştı.
Harop’un, Hindistan’da lisans altında üretildiği biliniyor. Bu durum, Dragonfly-3 ile Harop arasındaki benzerliklerin ardından yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Bazı savunma kaynakları, teknolojinin Yeni Delhi üzerinden Erivan’a aktarılmış olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, olası bir teknoloji transferi İsrail’in bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşti.
Konuyla ilgili İsrail ve Hindistan tarafı sessizliğini korurken Bakü yönetiminin son gelişmeler ışığında bir rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.
The Jerusalem Post’ta yayımlanan analizde, bazı uzmanların iddialara temkinli yaklaştığı belirtildi. Haberde, iki sistem arasındaki benzerliğin doğrudan teknoloji transferi anlamına gelmeyebileceği, modern kamikaze İHA tasarımlarında benzer aerodinamik ve operasyonel çözümlerin yaygın olduğu ifade edildi.
Ermeni savunma şirketi Davaro ise Dragonfly-3’ün tamamen yerli mühendislik ürünü olduğunu savunuyor. Şirket, herhangi bir lisans ihlali ya da teknoloji kopyalama iddiasını reddediyor.
