2023-03-01 07:17:04 Kardak Krizi'nin gizli belgeleri ortaya çıktı Türklerin şaşırtma taktiği Yunanistan'ı nasıl afallatmış?
Yaklaşık 30 yıl önce meydana gelen Kardak Krizi halen Yunanistan ile Türkiye arasında ara sıra gündeme getiriliyor. Yunan gazetesi Kathimerini, dikkat çeken bir habere yer vererek Atina hükümetinin Kardak Krizi için hazırladığı çok gizli belgeleri ortaya çıkardı. Belgelerde ise Türkiye'nin uyguladığı bir taktikle Yunanistan'ı şoka uğrattığı, henüz Yunanistan daha hazırlık aşamasındayken Türk komandolarının çoktan karaya çıktığından bahsedildi.