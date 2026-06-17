İDDİANAMEDEN: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı, MKE, TÜBİTAK Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "suçtan zarar gören" olarak yer alırken, 13 şirketin ise "malen sorumlu" olduğu belirtiliyor. Sanık Ali Avcı'nın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde muvazzaf subay olarak Namlu Silah Sistemleri ve Mühimmat Şube Müdürü olarak Ağustos 2024'e kadar görev yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın emekli olduktan kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığına çeşitli proje teklifleri sunan Assan Group bünyesinde danışman sıfatıyla işe başladığı aktarılıyor. İddianamede, MKE tarafından dosyaya gönderilen rapora göre, Avcı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında şube müdürlüğü ve proje subaylığı yaptığı dönemde muhtelif projelerde çalıştığı, bu çalışmalar sırasında özellikle geliştirme aşamasında bulunan ve Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde üretilen 155 mm Modüler Barut Sistemi geliştirme ve üretim döneminde görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.