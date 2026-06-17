Dünyanın dört kıtasından ziyaretçi Trabzon’un ağırladığı ziyaretçiler arasında ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru ve Venezuela gibi Amerika kıtası ülkeleri de yer aldı. Afrika’dan Etiyopya, Nijerya, Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Uganda, Kamerun ve Mozambik gibi ülkelerden ziyaretçiler gelirken; Asya’dan Japonya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Tayland da listede yer aldı. Ayrıca Vatikan, Grönland, Marshall Adaları, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Aruba, Seyşeller, Maldivler ve Vanuatu gibi farklı coğrafyalardan gelen turistler de Trabzon’u tercih etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, iç pazarda da turizm hareketliliğinin başladığını belirterek "2026 yılına ait veriler geçtiğimiz günlerdeki bir toplantıda Kültür ve Turizm Müdürü tarafından açıklandı. Verilere baktığımızda birçok ülkeden gelen insanları gördük. Zaten son zamanlarda Karadeniz Bölgesi’ne dünyanın her tarafından insanların ziyaret ettiğini görüyoruz. Sektörün ciddi anlamda çalışması, fuarlara katılım ile ülke sayılarının çoğalması Karadeniz için olumlu bir durum. Bu yıl özellikle iç pazarda Karadeniz’e karşı olan talepti. Bu çok güzel bir sonuç getirdi. Kurban Bayramı ve tatil dönemlerinin uzatılmasıyla insanlar Karadeniz’e akın ettiler. Özellikle konaklama sayılarına baktığımız zaman daha çok iç pazardan gelen misafirlerimiz vardı. Ege, Güneydoğu Anadolu’dan gelen ziyaretçiler vardı. İç pazarda artık turizm hareketliliği başladı. 162 ülkeden Karadeniz’e insanlar geldi. Bunun canlanması için Turizm Geliştirme Ajansı’nın sektöre vermiş olduğu önemli katkı var. Bunu daha fazlalaştırmak adına sektörün ciddi anlamda çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Sektörün birçok ülkede fuarlara katılması gerekiyor" dedi.