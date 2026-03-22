Sosyal medyadan paylaştı, yer yerinden oynadı! İşte Trump'a göre ABD'nin en büyük düşmanı...
Sarı Şeytan Trump'a göre Demokrat Parti, İran'dan sonra Amerika'nın en büyük "düşmanı"nı duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın mağlup edilmesinin" ardından artık Amerika'nın en büyük "düşmanının" Demokrat Parti olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demokratları hedef aldı.
Trump, "İran'ın ölümünün ardından artık Amerika'nın en büyük düşmanı, radikal sol ve oldukça beceriksiz Demokrat Partidir." ifadesini kullandı.
