Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bir bu eksikti... Fırtına'ya Aral transferinde İngiliz rakipler

Trabzonspor, Midtjylland Kulübü'nün kanat oyuncusu Aral Şimşir için girişimlerini sürdürüyordu. Ancak devreye 3 İngiliz takımı birden girdi. Ortalık epey karışacak...

Üç Premier Lig takımı, Midtjylland'dan Aral Şimşir için devreye girdi: Brentford Crystal Palace Leeds United

23 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor geride bıraktığımız ara transfer döneminden beri girişimlerini sürdürüyordu. Son yaşanan gelişmenin ardından işler epey zorlaşacak gibi gözüküyor...

Milli futbolcunun, Midtjylland ile 31 Aralık 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Aral bu sezon Danimarka Ligi'nde 21 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.342 dakika kaldı. 8 gol ve 13 asist üretti. Midtjylland'ın bonservis beklentisi en az 15 milyon euro seviyelerindeydi... Ancak İngiliz ilgisi sonrasında bu rakam artabilir...

Aral kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu sebeple ayrılık ihtimaline sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor bu transferde bütün şartları zorlayacak... Ancak Premier Lig ekipleriyle mücadele etmek bir hayli zor. Çünkü çok ciddi gelirleri var ve inanılmaz rakamlara çıkabiliyorlar.

