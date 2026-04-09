  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedenleri tek tek sıralandı: Zeytinyağında belirgin fiyat artışı beklenmiyor Beşiktaş Sörloth'a ağlıyor! Oh fiyasko mu? Bile bile lades mi... O ibaresi, yeni detayı dikkat çekti! İtalyanlar'ın... Galatasaray'dan karşı atak çok hızlı geliyor! Eski ABD Terörle Mücadele Direktörü Kent'ten şok itiraf: Türkiye yüzünden ayrılacağız Akla hayale gelmeyecek uzman tavsiyesi: Süs olarak aldığımız masum magnetler zararlı! Elektrik faturaları şişiyor uyarısı Bakan Bayraktar duyurdu: Mavi Vatan’ın çelik yumruğu Somali’de: Çağrı Bey sondaj için vira bismillah dedi! Osimhen'den şok geri dönüş mü geliyor! Yok artık be makina... Bu adam delirtecek!
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Bu yöntem kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor.

#1
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Mutfaktaki gizli kahramanlarla temizlik devrimine hazır mısınız? Kararmış takılardan isli ocak gözlerine kadar her şeyi saniyeler içinde mağazadan alındığı güne döndüren bu yöntem, temizlik masraflarını sıfıra indiriyor. İşte ustasından garantili temizlik reçetesi...

#2
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Evdeki en büyük dertlerden biri olan kararmış gümüşler ve yağ bağlamış, rengi solmuş ocak gözleri için servet harcamanıza gerek kalmadı. Antikacıların ve eski usul ustaların gizli formülü ortaya çıktı.

#3
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Sadece iki basit malzemenin birleşimiyle oluşan bu sihirli karışım, en inatçı kararmaları bile saniyeler içinde söküp atıyor. İşte evde denediğinizde "neden daha önce yapmadım" diyeceğiniz o yöntem...

#4
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Kimyasal temizleyicilerin ağır kokusuna ve yüksek fiyatlarına veda edin. Hem takılarınızı hem de mutfağınızın emektar ocak gözlerini ilk günkü ışıltısına kavuşturacak olan bu yöntem, aslında basit bir kimyasal reaksiyona (elektroliz) dayanıyor.

#5
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Gümüş ve Takılar İçin Uygulama: Bir kâseyi veya derin bir tabağı alüminyum folyo ile kaplayın (parlak yüzey üste gelmeli). İçine kararmış takılarınızı yerleştirin. Üzerine bir yemek kaşığı karbonat serpin ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Saniyeler içinde folyonun karardığını, takılarınızın ise parladığını göreceksiniz. Sudan çıkarıp yumuşak bir bezle kurulamak yeterli!

#6
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

İnatçı Ocak Gözleri İçin Formül: Ocak gözlerindeki kararma ve yanık izleri için biraz daha güçlü bir versiyon gerekiyor: Malzemeler: Bir kalıp beyaz sabun rendesi, 1 bardak sirke ve sıcak su.

#7
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Yöntem: Ocak gözlerini bir tencereye alın. Üzerine rendelenmiş sabunu ve sirkeyi ekleyin. Su kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra kararmaların kendiliğinden suya geçtiğini göreceksiniz.

#8
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Püf Noktası: Neden Alüminyum Folyo?

#9
Foto - Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Gümüş üzerindeki kararma aslında bir kükürt bileşiğidir. Alüminyum folyo, karbonatlı sıcak suyun yardımıyla bu kükürtü gümüşten çekip kendi üzerine alır. Yani takınızı ovmanıza gerek kalmadan, kir mıknatıs gibi folyoya yapışır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23