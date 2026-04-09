Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...

Gümüş ve Takılar İçin Uygulama: Bir kâseyi veya derin bir tabağı alüminyum folyo ile kaplayın (parlak yüzey üste gelmeli). İçine kararmış takılarınızı yerleştirin. Üzerine bir yemek kaşığı karbonat serpin ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Saniyeler içinde folyonun karardığını, takılarınızın ise parladığını göreceksiniz. Sudan çıkarıp yumuşak bir bezle kurulamak yeterli!