Kararan takıları ve ocak gözlerini saniyeler içinde yeni gibi yapıyor! Alüminyum folyo ve karbonat...
Mutfaktaki gizli kahramanlarla temizlik devrimine hazır mısınız? Kararmış takılardan isli ocak gözlerine kadar her şeyi saniyeler içinde mağazadan alındığı güne döndüren bu yöntem, temizlik masraflarını sıfıra indiriyor. İşte ustasından garantili temizlik reçetesi...
Evdeki en büyük dertlerden biri olan kararmış gümüşler ve yağ bağlamış, rengi solmuş ocak gözleri için servet harcamanıza gerek kalmadı. Antikacıların ve eski usul ustaların gizli formülü ortaya çıktı.
Sadece iki basit malzemenin birleşimiyle oluşan bu sihirli karışım, en inatçı kararmaları bile saniyeler içinde söküp atıyor. İşte evde denediğinizde "neden daha önce yapmadım" diyeceğiniz o yöntem...
Kimyasal temizleyicilerin ağır kokusuna ve yüksek fiyatlarına veda edin. Hem takılarınızı hem de mutfağınızın emektar ocak gözlerini ilk günkü ışıltısına kavuşturacak olan bu yöntem, aslında basit bir kimyasal reaksiyona (elektroliz) dayanıyor.
Gümüş ve Takılar İçin Uygulama: Bir kâseyi veya derin bir tabağı alüminyum folyo ile kaplayın (parlak yüzey üste gelmeli). İçine kararmış takılarınızı yerleştirin. Üzerine bir yemek kaşığı karbonat serpin ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Saniyeler içinde folyonun karardığını, takılarınızın ise parladığını göreceksiniz. Sudan çıkarıp yumuşak bir bezle kurulamak yeterli!
İnatçı Ocak Gözleri İçin Formül: Ocak gözlerindeki kararma ve yanık izleri için biraz daha güçlü bir versiyon gerekiyor: Malzemeler: Bir kalıp beyaz sabun rendesi, 1 bardak sirke ve sıcak su.
Yöntem: Ocak gözlerini bir tencereye alın. Üzerine rendelenmiş sabunu ve sirkeyi ekleyin. Su kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra kararmaların kendiliğinden suya geçtiğini göreceksiniz.
Püf Noktası: Neden Alüminyum Folyo?
Gümüş üzerindeki kararma aslında bir kükürt bileşiğidir. Alüminyum folyo, karbonatlı sıcak suyun yardımıyla bu kükürtü gümüşten çekip kendi üzerine alır. Yani takınızı ovmanıza gerek kalmadan, kir mıknatıs gibi folyoya yapışır.
