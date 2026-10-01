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Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

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Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik noktadaki araziler için kamulaştırma kararı alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Batman-Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi için acele kamulaştırma kararı verildi. 30 Eylül 2026 tarihli ve 11825 sayılı karar, 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

Karar, ekli 1:1.300.000 ölçekli haritada gösterilen ruhsat alanlarını kapsıyor. Bu alanlarda lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri için taşınmaz ihtiyacı doğdu. Haritada ruhsat parselleri Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevresinde görülüyor.

#3
Foto - Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

Taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle TPAO Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

#4
Foto - Karar alındı: Petrol için arazilere el konulacak

Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesine dayanıyor. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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