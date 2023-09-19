Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

1. Diş Sızısını Eksiltir! Karanfil, diş sızısını eksiltir. Karanfili ağzınıza atın ve yumuşayana kadar dolaştırın. Ağrıyan dişinizin üzerinde yumuşayan karanfili dolaştırmaya çalışın. Diğer yöntem ise bir kaç karanfili tülbentin arasına koyun. Çekiçle veya başka bir ağırlıkla karanfilleri bölün sonra ise tülbenti ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Yakalayabildiğiniz kadar ağzınızda bekletin. Unutmayın, diş sızınız için ilk yapmanız gereken bir diş doktoruna göstermektir. Ancak sızınızı geçiremediğiniz gidişatlarda karanfilden takviye almanız ağrıyı rahatlatacak. 2. Bulantı ve Kusmayı Geçirir! Kusma ve bulantı geçici bir problem yediklerinizden kaynaklanabilir. yalnız mide ve bağırsak rahatsızlığınızın başlangıç bulgusu da olabilir. Öncelikle aralıksız yinelenen bir gidişatsa doktorunuza müracaat etmelisiniz. Sindirim sisteminde yaşanan problemlerin gerçek nedeni genellikle bakterilerdir. İlaçlar her zaman çözüm ve hafifleme sağlamayabilir. Bulantı, sindirim problemleriniz için natürel yollarla rehabilitasyon olmak istiyorsanız karanfil ve bal karışımı inanılmazdır. Çok daha öncekinden beri karanfil tozu ile bal karışımı bulantı için kullanılmıştır. Karanfil, anti-inflamatuar özelliğinin yanı sıra natürel anestezik tesire sahiptir. Bu tesir kusma sırasında mideden yukarıya olan hareketin tersine dönmesini sağlar. Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur. Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.