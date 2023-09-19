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Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

2023-09-19 22:09:55
Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Bu yazımızda Karanfil nasıl saklanır, nasıl seçilir saça ve sağlığa cilde yararları nelerdir araştıracağız.

#1
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Karanfilin mucize olduğunu sonuna kadar okuyunca anlayacaksınız. Her zaman konutumuzda bulundurmamız gereken bu minik mucizeyi kimi zaman cebinizden dahi noksan etmeyeceksiniz.Doğru karanfili nasıl seçeceğiz ve gizleyeceğinizden bahsedelim

#2
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Karanfiller Nasıl Seçilir? Senelerdir baharat dükkanlarında ve aktarlarda karanfilleri görüyoruz. Genellikle tam halinde satılan karanfiller toz halinde bulabilirsiniz. Toz haline dönüşen karanfilin tesiri acilen kaybolabilir. Bu surattan lüzumlu oldu zaman evinizde kendiniz toz haline getirmelisiniz. Değişik yandan toz karanfilin içerisine başka baharat tozları karıştırabilirsiniz. Taze karanfili seçmek için baş parmak ve işaret parmağınızın arasına karanfilin çiçek başka bir deyişle baş kısmını koyup sıkıştırdığınızda burnunuza karanfil kokusu gelmeli. Doğru karanfili seçmenin yolu karanfili suyun içerisine koymaktır. Yukarıyada kalırsa nitelikli bir karanfildir ancak altlara düşerse bayatlamış ve niteliksiz olduğunu kavrayabilirsiniz. Bunlar nitelikli bir karanfili seçmeniz için size dayanakçı olacaktır. Peki, doğru ve nitelikli bir karanfil buldunuz ve aldınız. Konuta gittiğiniz zaman nasıl saklamalısınız?

#3
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Karanfili Nasıl Saklanmalıyız ? Karanfilleri gizlemek için hava geçirmez bir sırça veya plastik kap kullanmalısınız. Karanlık serin ve kuru yerde saklamalısınız. Şayet ki öğüttüğünüz veya toz olarak aldığınız bir karanfil ise buzdolabına gizlemelisiniz. Toz karanfili süratli bir biçimde tüketmelisiniz. Karanfilin Sıhhate Bereketleri Karanfilin yalnızca baharat olarak aroma verme emeliyle kullanıldığını sanıyorsanız bu yazıda karanfilin yararını okuduğunuzda inanamayacaksınız! Karanfil yemek pişirmede, aroma vermede ve değişik emeller için yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir baharat türüdür.

#4
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Farklı olarak sigaralara emeliyle de ilave edilmektedir. Karanfilin yağı, antiseptik özelliktedir ve tıbbi emeller için kullanılmaktadır. Karanfil bileşiminin p-90’ı eugenol adlı bir bileşikten oluşmaktadır ve karanfilin güçlü, aromasını ve kokusunu verir. Baharat olarak mutfakta kullanmanın yanı sıra seçenek tıpta hastalıkları, sızıları rehabilitasyon etmek emeliyle bir hayli alanda kullanılmaktadır.

#5
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

1. Diş Sızısını Eksiltir! Karanfil, diş sızısını eksiltir. Karanfili ağzınıza atın ve yumuşayana kadar dolaştırın. Ağrıyan dişinizin üzerinde yumuşayan karanfili dolaştırmaya çalışın. Diğer yöntem ise bir kaç karanfili tülbentin arasına koyun. Çekiçle veya başka bir ağırlıkla karanfilleri bölün sonra ise tülbenti ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Yakalayabildiğiniz kadar ağzınızda bekletin. Unutmayın, diş sızınız için ilk yapmanız gereken bir diş doktoruna göstermektir. Ancak sızınızı geçiremediğiniz gidişatlarda karanfilden takviye almanız ağrıyı rahatlatacak. 2. Bulantı ve Kusmayı Geçirir! Kusma ve bulantı geçici bir problem yediklerinizden kaynaklanabilir. yalnız mide ve bağırsak rahatsızlığınızın başlangıç bulgusu da olabilir. Öncelikle aralıksız yinelenen bir gidişatsa doktorunuza müracaat etmelisiniz. Sindirim sisteminde yaşanan problemlerin gerçek nedeni genellikle bakterilerdir. İlaçlar her zaman çözüm ve hafifleme sağlamayabilir. Bulantı, sindirim problemleriniz için natürel yollarla rehabilitasyon olmak istiyorsanız karanfil ve bal karışımı inanılmazdır. Çok daha öncekinden beri karanfil tozu ile bal karışımı bulantı için kullanılmıştır. Karanfil, anti-inflamatuar özelliğinin yanı sıra natürel anestezik tesire sahiptir. Bu tesir kusma sırasında mideden yukarıya olan hareketin tersine dönmesini sağlar. Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur. Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.

#6
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

3. Ağız Kokusunu Eksiltir! Restaurantlarda ikram edilen karanfili öğreniyorsunuzdur. Nedeni, ağızdaki makûs kokuyu giderir. Makûs soluk, ağız kokusundan yakınıyorsanız karanfil size dayanakçı olacaktır. Taneleri ağzınızda çiğnemek güçlü ise yemeklerinize katarak kullanın. Dilerseniz meşrubatlara, meyve sularınıza, shakelere ekleyebilirsiniz. 4. Sinüziti İyileştirir! Alerjisi olan fertler için semptomları eksiltmeye dayanakçı olabilir. Evde aromaterapi difüzörü var ise 3 damla karanfilin yağını difüzöre edin. Maksimum 20 dk süresince karanfil yağının kokusunu soluyun. Solunum yollarının açılmasına, solunumun çoğalmasına ve tıkanıklığın açılmasına dayanakçı olur. Solunum rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yardım olabilir. evde difüzör yok ise karanfil yağını göğsünüzün 1-2 damla damlatın ve burnunuz, göğsünüz, sinüsleriniz arasında masaj yapın. Alıngan bir cilde sahipseniz Yoğunluğunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak eksiltin. Bir başka usul ise bir büyük bardak ılık suyun içerisine 2-3 damla karanfil yağı ilave edin. Solunum sistemine dayanakçı olmak, enfeksiyonları önlemek istiyorsanız gün içerisinde çay gibi bir defa içebilirsiniz. Alerji ve sinüs gibi problemlerin günlük yaşamınızı etkilemesini yasaklamak istiyorsanız alerjinizi çoğaldıran, mukus salınımını çoğaldıran ve inflamasyona neden olan besinleri günlük yaşamınızdan çıkartın. Bunların yerine rehabilitasyon olarak kullanabileceğiniz nebatsal kaynakları, baharatları kumpaslı olarak harcamaya çalışın. Ancak kullandığınız ilaçlar bunlara tesir edebilir, dikkat etkeniz zorunludur. Hekiminize danışmayı unutmamalısınız.

#7
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

5. Kabarıklık, Gaz Problemlerine Dayanakçı! Vücutta gaz problemi bağırsak ve midede gaz ölçüsünün fazla olmasını sezilir. Bunun bir nedeni gaz alımının fazla olması veya yenilen besinlerde oluşan sindirim güçlükleridir. Hazmedilemeyen gıdalar, bakteriler tarafından gaz yapımına neden olur ve kabızlık alana gelir. Öncelikle gaz sorunu çok sık oluyorsa ve fark ettiğiniz bir yiyecek varsa 1 gün süresince o yiyecek ve ondan yapılmış olan değişik yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız. Neticesinde hafifleme yaşarsanız o yiyeceğe karşı sindirim kasveti sürüklüyorsunuz demektir. Karanfil gaz sorunu ile savaşmak için çok etkilidir. Yapılan yemeklere 1-2 tane karanfil atabilirsiniz yada karanfil çayı yapıp içebilirsiniz.

#8
Foto - Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

6. Soğuk Algınlığını İyileştirir! Yazın yada kışın fark etmeksizin tutulma olasılığı çok yüksek oluyor. Tez atlatabilmenize dayanakçı olabilecek karışım tasvirinde tabi ki karanfil tesirini gösteriyor. Az evvel de bahsettiğimiz anti mikrobiyal ve anti inflamatuar özellikleri soğuk algınlığı rehabilitasyonunda ehemmiyetli yardım sağlıyor. Günlük olarak karanfil harcamak soğuk algınlığına tutulmanızı maniler. Ancak, tutulduğunuz vaziyetlerde de iyileşmenizi kolaylaştıracaktır.

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