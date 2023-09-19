Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

3. Ağız Kokusunu Eksiltir! Restaurantlarda ikram edilen karanfili öğreniyorsunuzdur. Nedeni, ağızdaki makûs kokuyu giderir. Makûs soluk, ağız kokusundan yakınıyorsanız karanfil size dayanakçı olacaktır. Taneleri ağzınızda çiğnemek güçlü ise yemeklerinize katarak kullanın. Dilerseniz meşrubatlara, meyve sularınıza, shakelere ekleyebilirsiniz. 4. Sinüziti İyileştirir! Alerjisi olan fertler için semptomları eksiltmeye dayanakçı olabilir. Evde aromaterapi difüzörü var ise 3 damla karanfilin yağını difüzöre edin. Maksimum 20 dk süresince karanfil yağının kokusunu soluyun. Solunum yollarının açılmasına, solunumun çoğalmasına ve tıkanıklığın açılmasına dayanakçı olur. Solunum rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yardım olabilir. evde difüzör yok ise karanfil yağını göğsünüzün 1-2 damla damlatın ve burnunuz, göğsünüz, sinüsleriniz arasında masaj yapın. Alıngan bir cilde sahipseniz Yoğunluğunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak eksiltin. Bir başka usul ise bir büyük bardak ılık suyun içerisine 2-3 damla karanfil yağı ilave edin. Solunum sistemine dayanakçı olmak, enfeksiyonları önlemek istiyorsanız gün içerisinde çay gibi bir defa içebilirsiniz. Alerji ve sinüs gibi problemlerin günlük yaşamınızı etkilemesini yasaklamak istiyorsanız alerjinizi çoğaldıran, mukus salınımını çoğaldıran ve inflamasyona neden olan besinleri günlük yaşamınızdan çıkartın. Bunların yerine rehabilitasyon olarak kullanabileceğiniz nebatsal kaynakları, baharatları kumpaslı olarak harcamaya çalışın. Ancak kullandığınız ilaçlar bunlara tesir edebilir, dikkat etkeniz zorunludur. Hekiminize danışmayı unutmamalısınız.