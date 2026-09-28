AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha
Eşiyle birlikte hesaplarında gerçekleşen milyarlarca liralık devasa para trafiği iddialarıyla sarsılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından partinin resmi dijital mecralarından da silindi. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından MKYK WhatsApp grubundan "Kaya istifa etti" mesajıyla birlikte gruptan çıkarılan eski bakan, siyasi arenada ardı ardına gelen şoklarla karşı karşıya kaldı. Parti yönetiminin aldığı bu hızlı ve net tavır, yaşanan skandalın boyutlarının ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.