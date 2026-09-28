AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.