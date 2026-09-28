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AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

Eşiyle birlikte hesaplarında gerçekleşen milyarlarca liralık devasa para trafiği iddialarıyla sarsılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından partinin resmi dijital mecralarından da silindi. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından MKYK WhatsApp grubundan "Kaya istifa etti" mesajıyla birlikte gruptan çıkarılan eski bakan, siyasi arenada ardı ardına gelen şoklarla karşı karşıya kaldı. Parti yönetiminin aldığı bu hızlı ve net tavır, yaşanan skandalın boyutlarının ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.

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Foto - AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

Siyaset gündemine bomba gibi düşen finansal işlem iddialarının ardından AK Parti cephesinde sıcak saatler yaşandı.

#2
Foto - AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

#3
Foto - AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

Edinilen bilgilere göre, gelişmelerin ardından AK Parti yönetiminde hareketli dakikalar yaşandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'ın, MKYK WhatsApp grubunda “Kaya istifa etti” mesajını paylaştığı ve ardından eski Bakanı gruptan çıkardığı öğrenildi.

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Foto - AK Parti’den dikkat çeken karar! İstifasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şok daha

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Yorumlar

M. Günay

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