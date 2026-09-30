Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki gün önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Hürkuş-2'nin dost ülkeye satıldığını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki gün önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Hürkuş-2'nin dost ülkeye satıldığını duyurdu.
Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisindeki iş birliğini daha da ileri taşıyacak yeni anlaşmalara imza atıldı. Bakü’de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 kapsamında iki ülke arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.
Anlaşmalarla Türkiye ve Azerbaycan’ın savunma sanayisindeki mevcut iş birliğinin yeni alanlara taşınması hedeflenirken, ortak üretim ve teknoloji transferine yönelik adımlar da dikkat çekti.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuar kapsamında yaptığı açıklamada Azerbaycan’a HÜRKUŞ-II teslimatlarına ilişkin de bilgi verdi. Görgün, 14 HÜRKUŞ-II uçağının Azerbaycan’a teslim edileceğini belirterek, ilk teslimatların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi.
CNN Türk'e konuşan Haluk Görgün, "Hayırlı olsun, mutluyuz. HÜRKUŞ-2'nin ilk ihracatı gerçekleşmiş oldu. Bu paket kapsamında 14 adet HÜRKUŞ-2 uçağını inşallah Azerbaycan'a teslim edeceğiz" dedi.
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