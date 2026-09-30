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Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki gün önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Hürkuş-2'nin dost ülkeye satıldığını duyurdu.

#1
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisindeki iş birliğini daha da ileri taşıyacak yeni anlaşmalara imza atıldı. Bakü’de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 kapsamında iki ülke arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.

#2
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

Anlaşmalarla Türkiye ve Azerbaycan’ın savunma sanayisindeki mevcut iş birliğinin yeni alanlara taşınması hedeflenirken, ortak üretim ve teknoloji transferine yönelik adımlar da dikkat çekti.

#3
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuar kapsamında yaptığı açıklamada Azerbaycan’a HÜRKUŞ-II teslimatlarına ilişkin de bilgi verdi. Görgün, 14 HÜRKUŞ-II uçağının Azerbaycan’a teslim edileceğini belirterek, ilk teslimatların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

CNN Türk'e konuşan Haluk Görgün, "Hayırlı olsun, mutluyuz. HÜRKUŞ-2'nin ilk ihracatı gerçekleşmiş oldu. Bu paket kapsamında 14 adet HÜRKUŞ-2 uçağını inşallah Azerbaycan'a teslim edeceğiz" dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde verildi: 14 adet Hürkuş-2 o ülkeye satıldı

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