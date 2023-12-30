2023-12-30 14:00:34 Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç
Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından yayınlanan ‘Dünyanın en kötü 100 yemeği’ listesinde, Karadeniz’in meşhur karalahana çorbasının da yer alması çok tartışılmıştı. Çıkan haberlerin ardından Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı. Karalahananın fiyatı bir anda 2 katına çıktı… TasteAtlas 2023 yılının en kötü 100 yemeğini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Dünyanın birçok ülkesinden çeşitli yemeklerin yer aldığı listede Karadeniz’e özgü karalahana çorbası da 7. Sırada yer aldı.