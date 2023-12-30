Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mahallesindeki halk pazarında fiyatları gören gözlerine inanamadı. Düne kadar bağı 5 TL’den satılan karalahana şimdi iki katı fiyata yani 10 TL’ye satılmaya başlandı. Pazar esnafından İslam Seyis, karalahana çorbasının vazgeçilmezleri olduğunun altını çizerek, “Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar patladı. Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim vazgeçilmezimizdir. Çok büyük tepki aldı. Şu an bağı 10 liradan satışta. Havalar soğuyunca karalahanaya talep oluyordu ancak bu olay olunca talep patlaması yaşandı. Biz de şaşırdık” dedi. Yine pazar esnafından Gülten Terzi de “Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir, etle yarışır. Biz karalahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemek. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar” sözlerine yer verdi.