“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı yeni karargahı "Karadeniz'in Gözü" Mart ayında hizmete açılacak. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.