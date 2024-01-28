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Ekonomi
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"Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

2024-01-28 08:20:07
“Karadeniz’in Gözü” Mart’ta açılıyor! “2024 keşif yılı olacak”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı yeni karargahı "Karadeniz'in Gözü" Mart ayında hizmete açılacak. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.

#1
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.

#2
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

TÜRKİYE GÖZÜNÜ KARADENİZ'DEN AYIRMAYACAK Zonguldak'ta inşaatına Haziran 2022'de başlanan TPAO'nun bölgedeki yeni genel merkez binası tasarımı ile büyülerken, yeni karargaha "Karadeniz'in Gözü" adının verildiği öğrenildi. Bitmek üzere olduğu öğrenilen projenin Mart ayında açılmasının planlandığı ifade edildi.

#3
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Türkiye Petrolleri'nin batı yakasının en can alıcı noktası olan bölgede yer alan tesise "Karadeniz'in Gözü" adı verilirken, bu ismin verilmesindeki en önemli mesajın Türkiye'nin gözünü bölgedeki hidrokarbon yataklarından ve uluslararası haklarından asla ayırmayacağı olduğu ifade edildi.

#4
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

EŞSİZ BİR SEYİR TERASINA SAHİP Eşsiz bir gözlem alanına sahip olan yeni karargah, Filyos Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü, antik çağda Billaius olarak adlandırılan noktada inşa edildi.

#5
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Proje kapsamında ayrıca zaman ve sürekliliğin mekansal birleşimi olarak nitelendirilen mevcut dalgakıran duvarı 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir mekana dönüştü.

#6
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Binadaki ana katlar, liman alanını 360 derece deneyimleyebilecek giriş lobileri, ofisler, toplantı odaları ve gözlem odaları olarak düzenlenmiş durumda.

#7
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

"2024 KEŞİF YILI OLACAK" Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi yeni müjdeler için çalışmalarını sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 2024 yılının keşif yılı olacağını açıkladı.

#8
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Önceki gün televizyon yöneticileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin, "Karadeniz'de şu anda üç derin sondaj gemimizle beraber üretime odaklandığımız bir süreç yaşıyoruz.

#9
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Malumunuz 2020 yılında gaz keşfi oldu. Ondan sonraki süreçte üretim safhasına geçtik ve geçtiğimiz yıl itibariyle üretimimiz başladı.

#10
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Bugün itibariyle 2,7 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz sahada. Üç tane gemimiz destek gemilerimizle beraber yoğun bir şekilde burada üretimi arttırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor.

#11
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2,7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız" dedi.

#12
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.

#13
Foto - "Karadeniz’in Gözü" Mart’ta açılıyor! "2024 keşif yılı olacak"

Şu anda temel hedefimiz üretimi artırmak. Keşifle alakalı da özellikle Karadeniz'de birkaç planımız var. Yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den inşallah bu sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.

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