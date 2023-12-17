  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

2023-12-17 19:36:38
Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bulunan ‘Çamaş Kanyonu’, doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

Karadeniz'de tabiat ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunan bölge, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

#2
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ırmak üzerindeki alanda derin kanyonlar, şelaleler, doğal yürüyüş parkurları, dinlenme ve kamp alanları bulunuyor.

#3
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan kanyon, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.

#4
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

#5
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

#6
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

#7
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

#8
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

#9
Foto - Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi
Siyaset

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Meclis'te CHP sıralarına seslendi. Gökçek, "Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz. En s..
ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı
Gündem

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongre binasında cinsel ilişkiye girerek büyük b..
Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!
Gündem

Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!

İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin ..
CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı
Gündem

CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı

“Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz” diyen HDP’nin paravan partisi DEM üzerinden CHP’ye destek vermesinin sağlanması, kirli koali..
Icardi'nin görüntüsü gündem oldu
Spor

Icardi'nin görüntüsü gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem yarattı. Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosy..
Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız
Dünya

Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız

Gazze’deki soykırımda 8 binden fazlası hâlâ enkazlarda 27 binden fazla Filistinli masumu katleden barbar İsrail ordusu, bir yandan da harabe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23