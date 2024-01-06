Karadeniz'de yetiştiriliyor! Türkiye'nin projesiyle 45 ülkeye ihraç! En çok alan 3 ülke satışları daha çok kazandırdı

Gürdoğan, Türk somonu ihracatını artırmak istediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Türk somonu ihracatımızın ve pazar payımızın artırılması için özellikle soğuk hava depoları, paketleme tesisleri ve nihai ürün sunmamız çok önemli. Çünkü Türk somonunu biz yarı mamul ürün olarak satıyoruz, tam mamul olarak yollayamıyoruz. Onun için biz yeni soğuk hava depoları, işleme tesisleri ve yeni alanlarla beraber Türk somonu ihracatında büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in de Türk somonu ihracatında önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bölge olarak da bugün geldiğimiz nokta, Türk somonu ihracatında Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızdır. İlerleyen günlerde bu rakamın çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yıldaki hedeflerimiz bölge olarak Türkiye ortalamasındaki rakamı yükseltmek, yüzde 9 olan Türkiye ortalamasındaki artışı da yüzde 30'lar seviyesine çekmek. Uzak Doğu'nun yanında Amerika ülkeleriyle de somon ihracatına başladığımızı göz önüne aldığımızda bu rakamlara ulaşılabileceğini ön görüyoruz."