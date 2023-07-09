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Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

2023-07-09 13:46:52
Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

Meteoroloji, aniden bastıran bunaltıcı sıcakların arından sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 30 kent için sarı ve turuncu alarm verildi birçok kent uyarıların ardından sağanak yağışla birlikte sele teslim oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, bine yakın heyelan ve toprak kayması yaşandığını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için güncel hava durumu raporunu yayımladı. 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıların arından birçok kentten sel haberleri gelmeye başladı.

#1
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

BOLU'DA SAĞANAK; ABANT YOLUNDA DERE TAŞTI Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi.

#2
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

ZONGULDAK Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlanan köprü, derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı. Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışla birlikte derelerin debileri yükseldi. Devrek'in Çaydeğirmeni beldesinde Bük Köprüsü, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köprü sular altında kalırken, trafik durma noktasına geldi. Derenin taşmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 130 kilogram yağış alındığını, buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması olduğunu ve 15 ile yeniden turuncu uyarı verildiğini belirterek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

#4
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

BARTIN Bartın’da sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu. Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

#5
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

VALİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok ”dedi. Öte yandan Amasra ilçesine bağlı ‘Amasra Tüneli’nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.

#6
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

ORDU'DA DERELER TAŞTA; KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak etkili oldu. Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Taşbaşı Mahallesi’ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu’nu göle çevirdi. Uluslararası konuma sahip olan yol hem Ordu-Giresun hem de Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik, Ordu’nun üst kesiminden geçen çevre yolundan sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yağışın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu. Üst kesimlerden sel suları ile birlikte gelen toprak ve çamur cadde ve sokaklar ile iş yerlerini bastı. Belediye işçileri ve işletme sahiplerinin, iş yerlerindeki temizlik çalışması sürdürüyor. Gece boyunca devam eden yağışın durması ile ekiplerin çalışması da yoğunlaştı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

#7
Foto - Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

VALİ SONEL'DEN AÇIKLAMA Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte etkili olan sağanak ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altınordu ilçesine metrekareye 92 kilogram, Fatsa ilçesine 120 kilogram, Perşembe ilçesine de 130 kilogram yağış düştüğünü belirten Sonel, "Altınordu’da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi’nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su basmış, ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta. Altınordu Akçatepe kırsal mahallemizde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli kırsal mahallemizde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız" ifadelerini kullandı. SAMSUN’DAN ACI HABER Samsun’un Çarşamba ilçesinde Abdal Çayı yakınlarında kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kadın, ölü olarak bulundu. 30 KENTTE TURUNCU VE SARI ALARM Meteoroloji İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi. İşte o iller; Amasya, Bilecik, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Yalova Turuncu kod uyarısı yapılan iller ise; Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin DALGALAR 3 METREYİ BULDU Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış, Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde sahil kesimini adeta savaş alanına çevirdi. Bir cankurtaran gözetleme kulesinin yıkıldığı, şezlongların ve şemsiyelerin devrildiği sahilde, dalga boyları yaklaşık 3 buçuk metreye ulaştı.

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