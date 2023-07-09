Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

ORDU'DA DERELER TAŞTA; KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak etkili oldu. Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Taşbaşı Mahallesi’ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu’nu göle çevirdi. Uluslararası konuma sahip olan yol hem Ordu-Giresun hem de Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik, Ordu’nun üst kesiminden geçen çevre yolundan sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yağışın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu. Üst kesimlerden sel suları ile birlikte gelen toprak ve çamur cadde ve sokaklar ile iş yerlerini bastı. Belediye işçileri ve işletme sahiplerinin, iş yerlerindeki temizlik çalışması sürdürüyor. Gece boyunca devam eden yağışın durması ile ekiplerin çalışması da yoğunlaştı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.