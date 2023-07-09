Karadeniz'de sel felaketi! Birçok kentte dereler taştı, yollar göle döndü

VALİ SONEL'DEN AÇIKLAMA Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte etkili olan sağanak ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altınordu ilçesine metrekareye 92 kilogram, Fatsa ilçesine 120 kilogram, Perşembe ilçesine de 130 kilogram yağış düştüğünü belirten Sonel, "Altınordu’da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi’nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su basmış, ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta. Altınordu Akçatepe kırsal mahallemizde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli kırsal mahallemizde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız" ifadelerini kullandı. SAMSUN’DAN ACI HABER Samsun’un Çarşamba ilçesinde Abdal Çayı yakınlarında kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kadın, ölü olarak bulundu. 30 KENTTE TURUNCU VE SARI ALARM Meteoroloji İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi. İşte o iller; Amasya, Bilecik, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Yalova Turuncu kod uyarısı yapılan iller ise; Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin DALGALAR 3 METREYİ BULDU Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış, Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde sahil kesimini adeta savaş alanına çevirdi. Bir cankurtaran gözetleme kulesinin yıkıldığı, şezlongların ve şemsiyelerin devrildiği sahilde, dalga boyları yaklaşık 3 buçuk metreye ulaştı.