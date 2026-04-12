Türk Hava Kuvvetleri sessizliğini bozdu: Karadeniz’de harekete geçti! Türkler dengeyi altüst ediyor
Karadeniz'de Türk donanmasının gücü ve yükselişi her daim dilden dile dolaşmaya başladı...
Karadeniz'de Türk donanmasının gücü ve yükselişi her daim dilden dile dolaşmaya başladı...
Karadeniz’de artan gerilimin ardından Türk Hava Kuvvetleri alarma geçti. Hava sahamıza yaklaşan ve kontrolden çıktığı belirlenen bir İHA, meskun mahal dışında emniyetli bölgede düşürüldü.
Hava Sahasına Yaklaşan İHA Tespit Edildi Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir hava izinin radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Rutin prosedürler kapsamında söz konusu iz takibe alındı. F-16’lar Alarm Reaksiyonuna Geçti Açıklamada, hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve Milli Kontrol bünyesindeki Türk F-16’larına alarm reaksiyon görevi verildiği belirtildi. Savaş uçakları kısa sürede bölgeye yönlendirildi.
Kontrolden Çıkan İHA Düşürüldü Yapılan değerlendirmede hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlendi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için İHA, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü. Ukrayna’nın son haftalarda Rusya’ya petrol taşıyan tankerleri hedef almasının ardından Karadeniz’de güvenlik hassasiyeti üst seviyeye çıktı. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, dikkat çeken bir olay daha yaşandı.(demokrat32)
