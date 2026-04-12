Türk Hava Kuvvetleri sessizliğini bozdu: Karadeniz’de harekete geçti! Türkler dengeyi altüst ediyor

Kontrolden Çıkan İHA Düşürüldü Yapılan değerlendirmede hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlendi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için İHA, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü. Ukrayna’nın son haftalarda Rusya’ya petrol taşıyan tankerleri hedef almasının ardından Karadeniz’de güvenlik hassasiyeti üst seviyeye çıktı. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, dikkat çeken bir olay daha yaşandı.(demokrat32)