İlçede yer yerinden oynadı: Villalar teker teker çöktü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizin 100 metre çekilmesi sonrası oluşan erozyonda kıyı şeridinde bulunan villalar teker teker çökmeye başladı.

DALGALAR KIYIYI AŞINDIRDI Karasu Mahallesi sahilinde yer alan ve bir dönemin popüler projelerinden olan eski tatil köyü, dalgaların kıyıyı aşındırmasıyla yıkılma noktasına geldi.

Bölgede yaşanan tehlike üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, kıyı erozyonunu durduracak projeyi hayata geçirdi.

SAHİL ŞERİDİ KORUMA ALTINA ALINACAK Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, devam eden tahkimat çalışmalarıyla sahil şeridinin koruma altına alınacağını ifade etti.

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği alanın geçmişi hakkında bilgi veren Muhtar Şefik Kır, şunları söyledi:

"ÖZEL İMAR ALINARAK İLE İNŞA EDİLDİ" "Özel bir imarla beraber tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1990-1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı.

Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması de gerekiyordu."

Yıllardır beklenen projenin uygulama aşamasına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kır, konuşmasına şöyle devam etti:

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının iki yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz ile birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı."

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kıyı şeridindeki diğer yapıların da benzer bir tehlikeyle karşılaşmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Yorumlar

MUSTAFA

BEDAVA ARSA SAHİLE KUMUN ÜZERİNE VE YAP SONRA DEVLET BİZE YARDIM ETSİN AYNI DEPREM BÖLGELERİNDE OLDUĞU GİBİ YAPANA YAPTIRANA CEZA VERİLMESİ LAZIM
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!
Gündem

Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cindoruk başörtüsüne sert muhalefetiyle hatırlanıyor...
Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"
Gündem

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel’in, ..
Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı
Dünya

Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı

İspanya 2. Lig'de mücadele eden CD Colonia Moscardo kulübünün başkanı eski futbolcu Javi Poves, takımındaki Müslüman oyuncuları elindeki dom..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Dünya

İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Pakistan'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza gi..
