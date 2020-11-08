  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Karadeniz'de büyük umut! Her şey deniz sıcaklığına bağlı

2020-11-08 13:28:14
Karadeniz'de büyük umut! Her şey deniz sıcaklığına bağlı

#1
Foto -

#2
Foto -

#3
Foto -

#4
Foto -

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!
Gündem

Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle TPAO’nun iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresinin dolmasına az bir..
Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim
Dünya

Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a tüm dünya lideri kutlama mesajı yolladı. Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Just..
Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı
Dünya

Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı

Fransa'da kilise önünde papazı vuran saldırganın, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiği..
Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)
Aktüel

Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)

Sokak röportajında, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve ülkenin battığını söyleyen üniversiteli genç kızın birbirinden ilginç açıklamaları ..
Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler
Gündem

Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler

FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay