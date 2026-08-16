Karadeniz'de bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde korkutan gelişme! Helikopter iniş yaptı, aldı götürdü
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih Gemisi'nde korkutan bir kaza yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı helikopterin gemiye indiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih Gemisi'nde korkutan bir kaza yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı helikopterin gemiye indiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, Karadeniz'deki Fatih sondaj gemisinde bir iş kazası yaşandı.
Kaza geçiren personelin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldüğü duyuruldu.
MSB'nin açıklamasında "Karadeniz'de bulunan Faatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında, Türkiye-Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede hidrokarbon (doğalgaz) arama ve keşif sondajı çalışmaları yürütüyor.
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