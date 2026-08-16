Beyaz petrol için o ilimizde harekete geçtiler: Sessiz sedasız 83 dönüm arazi aldılar
Enerji devi beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak rezervi için o ilimizde 83 dönüm arazi satın aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji devi beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak rezervi için o ilimizde 83 dönüm arazi satın aldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yusuf Şenel’in yaptığı ve İzmirli Enda Enerji Holding’in yüzde 30 ortağı Margün Enerji, Manisa ve Denizli’de bulunan 9 jeotermal kaynak ruhsatına yönelik yatırımlar kapsamında Denizli’nin Buldan ilçesinde 83 bin metrekarelik arazi satın aldı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda Manisa ve Denizli’de toplam 505 MWm kurulu güç potansiyeline sahip 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatının devralınma işlemlerinin Nisan 2026 tarihinde tamamlandığı hatırlatıldı.
Ruhsat sahalarına ilişkin gerçekleştirilen teknik analiz ve değerlendirmelerin ardından, Denizli’nin Buldan ilçesinde 83.048,14 metrekare büyüklüğündeki arazinin satın alınmasına karar verildiği, satın alma işleminin tamamlandığı duyuruldu.
Margün Enerji, ruhsat sahalarında jeotermal kaynakların geliştirilmesine yönelik sondaj çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanmasının planlandığını açıkladı.
Margün Enerji'nin KAP açıklamasında, yatırımların tamamlanması halinde söz konusu santrallerden yıllık brüt yaklaşık 3 milyar 863 milyon 250 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesinin beklendiği ve potansiyel ek gelirler hariç olmak üzere yalnızca elektrik üretiminden, ilk 5 yıl yerli katkı ilavesi de dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 462,85 milyon dolar satış geliri öngörüldüğü ifadesi yer aldı.
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