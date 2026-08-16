Beyaz petrol için o ilimizde harekete geçtiler: Sessiz sedasız 83 dönüm arazi aldılar

Margün Enerji'nin KAP açıklamasında, yatırımların tamamlanması halinde söz konusu santrallerden yıllık brüt yaklaşık 3 milyar 863 milyon 250 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesinin beklendiği ve potansiyel ek gelirler hariç olmak üzere yalnızca elektrik üretiminden, ilk 5 yıl yerli katkı ilavesi de dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 462,85 milyon dolar satış geliri öngörüldüğü ifadesi yer aldı.