  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Karadeniz köyleri bembeyaz

2023-02-01 14:20:47
Karadeniz köyleri bembeyaz

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

#1
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

Ordu genelinde bir süredir etkili olan sıcak hava, iki gündür yerini sağanak ve soğuk havaya bıraktı.

#2
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

Bugün öğle saatlerinde ise yüksek kesimli bölgeler ile yaylalarda kar yağışı etkili olmaya başladı.

#3
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

Ordu’nun Aybastı, Korgan, Kumru, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye gibi ilçelerinde kar yağışı devam ederken, yetkililer ise olabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

#4
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ilin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı, ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

#5
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

İşte kar manzaraları...

#6
Foto - Karadeniz köyleri bembeyaz

İşte kar manzaraları...

ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor
Gündem

ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor

Yunan medyasında yer alan haberlere göre ABD uçak gemisi “USS George H.W. Bush”un, cuma günü Pire Limanı’na yanaşması bekleniyor...
Mete Yarar, Hakan Fidan'la ilgili gözden kaçan detayı ilk kez açıkladı! Bu yüzden görevden alınmak isteniyor

Mete Yarar, Hakan Fidan'la ilgili gözden kaçan detayı ilk kez açıkladı! Bu yüzden görevden alınmak isteniyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir ç..
Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı
Medya

Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran müzmin Erdoğan düşmanı Mehmet Yakup Yılmaz, yine karakterinin gereğini yerine getirdi. Tayyip Erdoğa..
Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor
Aktüel

Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargının etkinlik ve verimliliğinin artırmak amacıyla adliyelerde kurulan ön bürolar, vatandaşın kalem kalem dol..
CHP'den muhtarlara
Siyaset

CHP'den muhtarlara "İmamoğlu" baskısı! Açık açık tehdit ettiler

CHP İstanbul Teşkilatı, ildeki muhtarları "Demokrasiye Destek" adı altında toplantıya davet etti. Muhtarlar, toplantının "İmamoğlu'na destek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23